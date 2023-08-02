Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Специалисты, причастные к деятельности украинского Генштаба, утверждают, что Украина до сих пор не привлекла все 100% своих стратегических резервов, которые готовились для реализации наших планов по контрнаступлению. Именно это и нервирует агрессора. Потому что россияне до сих пор не знают на каком участке фронта и когда эти резервы будут применены. Оккупанты не зря активизировали свою деятельность на Купянском направлении. Таким образом они пытаются переключить вектор внимания украинского Генштаба с ситуации на юге на ситуацию на Купянское направление", - пояснил Селезнев.

По его словам, ситуация на Купянском направлении устойчива, но имеет тенденцию к обострению.

"Подразделения 4-й гвардейской танковой дивизии, так называемой Кантемировской, суют на наши рубежи и позиции, пытаясь трансформировать свое численное преимущество в некие территориальные достижения. Хотя успеха особо не имеют. На некоторых участках фронта им удалось продвинуться вперед, но еще нужно закрепиться на этих рубежах. Россияне этого не сделали. Поэтому Силы обороны изгнали российских захватчиков с тех территорий и ситуация сейчас устойчива, но имеет тенденцию к обострению", - отметил Селезнев.

Силы обороны выбили российских оккупантов с позиций возле Авдеевки в Донецкой области. ВСУ продолжают сдерживать наступление РФ на Купянском и Лиманском направлениях

Оккупационные войска РФ отступили в Луганской области, а наши военные дошли до основной линии обороны на южном фронте и начали ее разбирать.













