Оккупанты не выпускают людей из Мариуполя, заявив о "закрытии" города на 5-7 дней, - Денисова
Россияне пытаются полностью контролировать Мариуполь и не выпускают мирных жителей из города
Об этом заявила омбудсмен Людмила Денисова .
Она отметила, что оккупанты стремятся установить полный контроль над Мариуполем, а также с 31 марта не выпускают людей из города. По словам очевидцев, россияне "закрыли" населенный пункт на 5-7 дней.
"Лишение мирного населения возможности спасти свою жизнь есть не что иное как геноцид в соответствии с Конвенцией о предотвращении преступления геноцида и наказании за него", - подчеркнула омбудсмен.
Она обратилась к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами - участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти факты нарушения РФ прав человека в Украине.
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