Оккупанты не выпускают людей из Мариуполя, заявив о "закрытии" города на 5-7 дней, - Денисова

Об этом заявила омбудсмен Людмила Денисова .



Она отметила, что оккупанты стремятся установить полный контроль над Мариуполем, а также с 31 марта не выпускают людей из города. По словам очевидцев, россияне "закрыли" населенный пункт на 5-7 дней.



"Лишение мирного населения возможности спасти свою жизнь есть не что иное как геноцид в соответствии с Конвенцией о предотвращении преступления геноцида и наказании за него", - подчеркнула омбудсмен.



Она обратилась к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами - участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти факты нарушения РФ прав человека в Украине.

Напомним, депутаты Мариупольского горсовета призвали мировое сообщество признать геноцидом действия РФ в городе.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb