Об этом рассказал мэр города Иван Федоров в эфире Еспресо.

"Если, например, в сентябре из четырех временно оккупированных областей - Запорожской, Херонской, Донецкой и Луганской - в сутки выезжало более 1 тыс. автомобилей, то сейчас через неделю через Васильевку выезжает четыре. Также не выпускают мужчин призывного возраста, которые не имеют увольнения от службы в армии", - подчеркнул он.

Иван Федоров отметил, что усложнился выезд мелитопольцев и из-за оккупированного Крыма. Маршрут в Грузию или страны ЕС занимает не менее пяти суток.

9 декабря мэр сообщил, что во временно оккупированный Мелитополь приехал племянник лидера Чечни Рамзана Кадырова, который будет следить за местными гауляйтерами

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