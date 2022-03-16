Оккупанты не ведут активного наступления, блокируют и бомбят города, но ВСУ остановили россиян на нескольких направлениях, - Генштаб
Войска РФ пытаются возобновить наступление, обстреливают морское побережье, однако не наступают активно и отказались от усиления на Полесье, а ВС Беларуси планируют ротацию на границе с Украиной
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
По состоянию на 12:00 16 февраля россияне продолжают наступление на Украину. Они не выполнили задачу разгрома группировок ВСУ, выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей и установления контроля над левобережной частью страны, частично достигли цели на Донецком направлении, остановлены на Николаевском. Они пробуют перемещать дополнительные резервы Восточного военного округа.
В связи со значительными потерями на южном направлении командование захватчиков отказалось усиливать группировку войск на Полесье дополнительными резервными подразделениями из состава 5-й общевойсковой армии.
На Волынском направлении враг наступления не проводил, вел воздушную разведку с применением БПЛА "Орлан-10".
ВС Беларуси планируют ротацию подразделений, выполняющих задачи по прикрытию белорусско-украинского участка границы.
Оккупанты пытаются возобновитье наступление в направлении Вышгорода и попытались продвинуться в сторону Киева. Они потерпели неудачу и перешли к обороне.
На Сиверском направлении россиян остановили.
Оккупанты пытаются закрепиться на достигнутых рубежах, осуществляют перегруппировку войск и попытки восстановить боеспособность своих подразделений.
Они пытаются захватить Чернигов, однако активного наступления не проводят. перегруппировывает войска и пытаются организовать логистическое обеспечение, успеха нет.
В направлении Броваров россияне перемещают малочисленные группы техники в пределах занятого района населенных пунктов Богдановка и Большая Дымерка.
Для воздушной разведки позиций ВСУ применяют БПЛА "Орлан-10".
На Слобожанском направлении оккупанты пытаются закрепиться на захваченных рубежах, осуществляют перегруппировку войск и пополняют запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов.
Россияне продолжают блокировать Сумы, Лебедин и Ахтырку. Активные наступательные действия не проводятся и неудачно пытаются блокировать Харьков.
На Донецком и Таврическом направлениях в результате штурма возле Попасной враг понес потери и был вынужден отойти для перегруппировки.
В районе Северодонецка оккупанты провели разведку боем, успеха не имели, пытаются закрепиться на восточных и западных окрестностях Рубежного. В то же время, по имеющейся информации, 15 марта армейская авиация противника нанесла огненное поражение по позициям своих войск вблизи Смолянинового.
На Волновахском направлении оккупанты пытаются развить наступление в направлении Великой Новоселки.
На Криворожском направлении враг предпринимает попытки возобновить наступление в направлении Великой Костромы, Малой Костромы и Кривого Рога. В результате огневого поражения, нанесенного подразделениями ВСУ, оккупанты были остановлены, понесли потери и отошли на невыгодные рубежи.
Российская авиация продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры в Киевской, Черниговской, Житомирской, Винницкой, Cумской и Донецкой областях, активно используя аэродромы Беларуси и оккупированного Крыма.
В Черноморской операционной зоне боевые корабли захватчиков обстреливали морское побережье в районах Лебедевки, Санжейки, Затоки и Беленького.
"Командование Вооруженных Сил Украины обращает внимание военных экспертов, блоггеров и активных пользователей социальных сетей на нецелесообразность немедленной демонстрации последствий боевых действий, трофеев и другой информации, которая может быть использована в интересах проведения будущих операций сил обороны", - добавили в Генштабе ВСУ.
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