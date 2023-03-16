Об этом информирует Луганская ОВА .

"Попасную оккупанты не учитывают уже официально – населенного пункта нет среди городских и муниципальных округов, в так называемой ЛНР требуют быстро отказываться от гражданства Украины", – пишет пресс-служба.

Сообщается, что введены в действие "законы" об административно-территориальном устройстве и образовании на территории "ЛНР" 11 городских и 17 муниципальных районов - Попасной нет.

"Если раньше оккупанты только говорили о нецелесообразности восстановления города, который сами же и разрушили, то на днях свое решение они закрепили на законодательном уровне. Населенные пункты бывшего района подчинили ближайшим городам. Можно считать, что хоть одно свое обещание россияне выполнили", - отмечают в ОВА.

Кроме того, в Луганской области рашисты ужесточают требования при оформлении социальных выплат и устройстве на работу, в частности, в государственные или муниципальные органы. Все чаще требуют кроме российского паспорта еще и прекращение украинского гражданства. Согласно принятому законопроекту госдумы РФ прекращение гражданства Украины считается со дня подачи заявления об этом.

"В то же время граждане обязуются воздержаться от реализации прав и исполнения обязанностей гражданина Украины, в том числе от получения и использования украинского паспорта и других документов, удостоверяющих это гражданство", - добавили в пресс-службе.