Оккупанты не учитывают Попасную как населенный пункт, в "законах" так называемой ЛНР ее нет, - Луганская ОВА
Российские захватчики не учитывают город Попасная "официально" – населенного пункта нет среди округов "ЛНР"
Об этом информирует Луганская ОВА .
"Попасную оккупанты не учитывают уже официально – населенного пункта нет среди городских и муниципальных округов, в так называемой ЛНР требуют быстро отказываться от гражданства Украины", – пишет пресс-служба.
Сообщается, что введены в действие "законы" об административно-территориальном устройстве и образовании на территории "ЛНР" 11 городских и 17 муниципальных районов - Попасной нет.
"Если раньше оккупанты только говорили о нецелесообразности восстановления города, который сами же и разрушили, то на днях свое решение они закрепили на законодательном уровне. Населенные пункты бывшего района подчинили ближайшим городам. Можно считать, что хоть одно свое обещание россияне выполнили", - отмечают в ОВА.
Кроме того, в Луганской области рашисты ужесточают требования при оформлении социальных выплат и устройстве на работу, в частности, в государственные или муниципальные органы. Все чаще требуют кроме российского паспорта еще и прекращение украинского гражданства. Согласно принятому законопроекту госдумы РФ прекращение гражданства Украины считается со дня подачи заявления об этом.
"В то же время граждане обязуются воздержаться от реализации прав и исполнения обязанностей гражданина Украины, в том числе от получения и использования украинского паспорта и других документов, удостоверяющих это гражданство", - добавили в пресс-службе.
- 11 января Центр национального сопротивления предупредил, что Россия намерена устроить теракт в Луганской области , чтобы обвинить в этом ВСУ.
- Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил , что некоторые населенные пункты области, в частности Белогоровка и Попасная, вообще перестали существовать в результате значительных обстрелов.
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