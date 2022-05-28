Оккупанты не сумели окружить Северодонецк и начали штурм – ISW

Об этом сообщает Институт исследования войны ISW.

Геолокационные видео подтвердили, что чеченские подразделения российской армии 27 мая захватили гостиницу, расположенную в северной части Северодонецка. Глава Северодонецкой военно-гражданской администрации Алексей Стрюк сообщил, что ранее, 26 мая, украинские войска отбили атаки России на гостиницу, но впоследствии оккупанты захватили позиции.

В сообщении отмечается, что российские войска также продолжали наступление на Северодонецк через Устинку и Борисовское в 9 км и 14 км к юго-востоку от города соответственно.

В Институте уточняют, что "ЛНР" ложно информировала, что российские войска перерезали все пути и окружили Северодонецк, захватив украинские подразделения в Северодонецком котле, хотя это не соответствует действительности. Российские силы не сумели полностью оцепить украинских защитников.

Напомним, как сообщал председатель ВГА Стрюк, Северодонецк подвергается перекрестным обстрелам с трех сторон.

Россияне продолжают плотно обстреливать Луганскую область, в Северодонецке четверо погибших в одной многоэтажке

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