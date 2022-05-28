Оккупанты не сумели окружить Северодонецк и начали штурм – ISW
Российские войска 27 мая начали прямой штурм Северодонецка. Город полностью не оцепили
Об этом сообщает Институт исследования войны ISW.
Геолокационные видео подтвердили, что чеченские подразделения российской армии 27 мая захватили гостиницу, расположенную в северной части Северодонецка. Глава Северодонецкой военно-гражданской администрации Алексей Стрюк сообщил, что ранее, 26 мая, украинские войска отбили атаки России на гостиницу, но впоследствии оккупанты захватили позиции.
В сообщении отмечается, что российские войска также продолжали наступление на Северодонецк через Устинку и Борисовское в 9 км и 14 км к юго-востоку от города соответственно.
В Институте уточняют, что "ЛНР" ложно информировала, что российские войска перерезали все пути и окружили Северодонецк, захватив украинские подразделения в Северодонецком котле, хотя это не соответствует действительности. Российские силы не сумели полностью оцепить украинских защитников.
- Напомним, как сообщал председатель ВГА Стрюк, Северодонецк подвергается перекрестным обстрелам с трех сторон.
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