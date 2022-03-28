Оккупанты не смогут захватить Одессу без поддержки с севера, - Ягун
Генерал-майор СБУ Виктор Ягун считает, что российские оккупанты не смогут захватить город Одесса с моря без поддержки с суши
Такое мнение он выразил в эфире Еспресо.TV
“Захватить Одессу, проведя морскую операцию, просто невозможно. Если у кафиров не будет поддержки с севера на суше, то ни о каком захвате Одессы не может идти и речи. То есть, если россияне не возьмут Николаев, то и Одессу они тоже не смогут взять. Сейчас ключевым вопросом является то, что нам нужно их вытеснить за пределы Херсона. - объяснил Ягун
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Генерал-майор подчеркнул, что россияне не столь активны в военных действиях, как в фильтрационных мероприятиях на временно оккупированных территориях.
“Россияне задержали уже 14 мэров на временно оккупированных территориях. Их увезли в неизвестном направлении. В городах оккупанты пытаются установить собственную власть, назначая украинских коллаборантов на должности. Все эти коллаборанты и советские организации, такие как, например, Союз ветеранов Афганистана, нуждаются в более детальных проверках», - добавил Ягун.
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