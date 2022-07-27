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Главная война с Россией Оккупанты не смогут восстановить разрушенный ВСУ мост в Херсоне и перебросить им технику, - депутат облсовета Соболевский

Оккупанты не смогут восстановить разрушенный ВСУ мост в Херсоне и перебросить им технику, - депутат облсовета Соболевский

27 июля, 2022 среда
14:08
война с Россией

В Херсоне россияне не восстановят уничтоженный ВСУ Антоновский мост и не перебросят им технику, ведь нет документации, специалистов для его ремонта. Читайте здесь

Об этом в эфире телемарафона заявил первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

"Ночью ВСУ отработали по Антоновскому мосту. Это самый удачный удар по коммуникациям орков за последнее время. Мост очень существенно поврежден, он непригоден для использования даже легковым автотранспортом", - отметил он.

Россияне блокируют подъезды к мосту и не пускают в него местных, чтобы те не распространили информацию о повреждениях. Также оккупанты имеют очень большую проблему с получением технической документации на мост. У них нет к ней доступа, поэтому россияне не способны разработать план обновления Антоновского моста. Кроме того, захватчики не имеют специалистов по быстрому ремонту и технике. Их моральное состояние соответствующее.

"Что касается возобновления мостов - они фактически делают косметический ремонт, если речь идет о Каховском мосте, и это очень большой вопрос, насколько он выдержит. Что касается херсонского (Антоновского, - ред.) моста, то там 100% он не будет пригоден для того, чтобы они смогли опрокидывать тяжелую технику", - подчеркнул Юрий Соболевский.

Он добавил, что последние успехи ВСУ и постоянные освобождения населенных пунктов могут свидетельствовать о том, что деоккупация уже происходит и она очень удачная. Однако депутат призвал не торопить украинских военных, поскольку те и так работают сверхэффективно.

  • 19 июля ВСУ ударили по враждебным позициям близ Антоновского моста во временно оккупированном Херсоне, который является стратегически важным для российских военных. Эксперт Defense Express Рябых в эфире Эспрессо заявил, что уничтожение Антоновского моста может привести к уничтожению большой группировки российских войск в Херсонской области.
  • 27 июля украинские военные подтвердили удары по Антоновскому мосту в Херсоне.
  • Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал российских оккупантов покинуть Херсон после нового удара по мосту через Днепр.

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