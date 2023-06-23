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Оккупанты не смогут контролировать последствия радиологического инцидента, если совершат теракт на ЗАЭС, - ISW

23 июня, 2023 пятница
08:24
Война с Россией

В случае террористического акта на Запорожской АЭС в Энергодаре оккупационное войско РФ не сможет контролировать его последствия. Вероятно, сигналами о подготовке к диверсиям на станции россияне пытаются побуждать ВСУ отказаться от проведения контрнаступательных операций в этом районе

Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

"Российские войска не смогут контролировать последствия умышленного радиологического инцидента на ЗАЭС, что могло бы повлиять на их силы больше, чем на украинские силы на Каховском водохранилище, учитывая условия во время инцидента", - говорится в сообщении.

Преднамеренный радиационный инцидент может также оставить многие территории на оккупированном юге Украины непригодными для проживания и управления, что еще больше ухудшит способность России укрепить оккупацию юга Украины, считают эксперты.

"Уничтожение электростанции было бы резким актом", – говорится в отчете.

По мнению аналитики, российские силы могут сигнализировать о том, что они готовятся к диверсиям на ЗАЭС, чтобы отказать украинским силам от проведения контрнаступательных операций в этом районе. Ведь Кремль регулярно использует угрозы ядерной эскалации и предупреждает об угрозах (преимущественно со стороны России) безопасности ЗАЭС, пытаясь оказывать давление на Украину, чтобы она сдержала свои военные действия и предотвратила дальнейшую помощь безопасности Запада.

"Однако разрушение дамбы в Новой Каховке также нанесло ущерб российским силам, и возможные российские планы диверсии на ЗАЭС нельзя исключать, и Украина и ее партнеры должны быть готовы к ним", - отмечают в Институте.

Угроза теракта и ситуация на ЗАЭС

Россияне оккупировали Запорожскую АЭС в конце февраля 2022 года. С тех пор там постоянно находится личный состав и военная техника, которую захватчики хранят в машинных залах и иногда выводят на позиции для обстрела территорий Никопольского района Днепропетровской области, расположенных по ту сторону Каховского водохранилища.

На станции работает мониторинговая миссия МАГАТЭ, которая должна следить за тем, чтобы АЭС не использовали в качестве военной базы, не атаковали станцию и не вели огонь с нее, а также не прерывали внешние источники электроснабжения. Однако обесточивание на АЭС происходит постоянно. Еще с прошлого года оккупанты начали завозить на ЗАЭС взрывчатку.

О том, что россияне разместили в помещении турбинного отделения четвертого энергоблока оккупированной Запорожской АЭС взрывчатку, стало известно в мае 2023 года. Также кафиры почти полностью уничтожили систему аварийной готовности и реагирования на атомной станции.

22 июня гендиректор МАГАТЭ Гросси после посещения ЗАЭС сказал, что обстановка там крайне нестабильна .

В этот же день президент Владимир Зеленский заявил , что разведка получила информацию о том, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на временно оккупированной ЗАЭС, который повлечет за собой выброс радиации. Также он подчеркнул, что мир имеет достаточную силу, чтобы предотвратить любые радиационные инциденты и тем более радиационную катастрофу – нужно давить и действовать.

В то же время представитель президента РФ Дмитрий Песков назвал заявление Зеленского ложью.

В свою очередь Министерство иностранных дел Украины ожидает четкой оценки МАГАТЭ по поводу преступных действий России и обратилось к международному сообществу , в частности в Группу Семи и Европейского Союза, чтобы те приняли срочные меры для недопущения ядерной катастрофы на Запорожской АЭС.

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