Об этом он сообщил в эфире телеканала "Эспрессо".

"Сегодня ночь, если сравнивать с предыдущими, прошла довольно тихо и спокойно. Это результат работы наших защитников. Ведь за последние дни наши военные изрядно насыпали россиянам. Также было уничтожено несколько складов с боеприпасами оккупантов", - рассказал Денисов.

Боец "Легиона Свободы" добавил, что российские войска готовятся к наступательным действиям.

"Наша армия сбивает наступательный потенциал оккупантов на Запорожском направлении. Однако не следует расслабляться. Россияне не скрывают своих планов выйти на административные границы Запорожской области. У нас есть информация с временно оккупированных территорий, что российским военным рассказывает их руководство о подготовке нового наступления на Запорожье. Говорят, что нужно только подождать, чтобы хорошо промерзла почва", - добавил он.

7 января захватчики атаковали Запорожье , они использовали кассетные снаряды и реактивные системы залпового огня. Поражена гражданская и критическая инфраструктура.

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