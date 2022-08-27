Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"РФ не скрывает своих намерений наступать на город Запорожье и оккупировать его, чтобы продвигаться дальше по территории Украины. Украинские партизаны и ВСУ точечно подрывают склады с вооружением врага и бьют по коммуникациям противника", - отметил Денисов.

По его словам, ВСУ пытаются остановить наращивание наступательного потенциала российских оккупационных войск.

"Украинские защитники сопротивляются и на определенных участках фронта смогли подвинуть оккупантов и освободить некоторые территории. Запорожская земля горит у оккупантов под ногами", - подчеркнул Денисов.

Вечером, 26 августа, жители Запорожья слышали взрывы

Российские войска 26 августа нанесли удар по оккупированному поселку Каменка Запорожской области: погибли пять человек, среди них мать и двое ее малолетних детей

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что жители Новобогдановки слышали детонацию и задымление от взрывов

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