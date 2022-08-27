Оккупанты не скрывают намерений оккупировать город Запорожье, - боец "Легиона Свободы" Денисов
Боец "Легиона Свободы" Нацгвардии Украины Константин Денисов отметил, что российская армия перебрасывает военную технику через Мелитополь и морской порт в Бердянске
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"РФ не скрывает своих намерений наступать на город Запорожье и оккупировать его, чтобы продвигаться дальше по территории Украины. Украинские партизаны и ВСУ точечно подрывают склады с вооружением врага и бьют по коммуникациям противника", - отметил Денисов.
По его словам, ВСУ пытаются остановить наращивание наступательного потенциала российских оккупационных войск.
"Украинские защитники сопротивляются и на определенных участках фронта смогли подвинуть оккупантов и освободить некоторые территории. Запорожская земля горит у оккупантов под ногами", - подчеркнул Денисов.
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