Оккупанты не пропустили наблюдателей ОБСЕ к мосту в Станице Луганской
Оккупанты продолжают препятствовать работе миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на Донбассе
Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ .
Из-за блокирования сотрудников ОБСЕ в Донецком патрульном центре, им не удается отправить ни один патруль.
Кроме того, оккупанты не пускают патрули ОБСЕ на неподконтрольные территории под разными предлогами. На блокпосту вблизи Станицы Луганской боевик не пропустил патруль к мосту, сославшись на отсутствие предварительного согласования.
Также в пункте пропуска у Вознесеновки оккупант приказал наблюдателям покинуть этот район, сославшись на "приказы от командиров". На железнодорожной станции "Красная Могила" в Вознесеновке боевик прогнал наблюдателей, заявив, что находиться на станции разрешено только несколько минут.
- Напомним, ранее оккупанты заблокировали работу наблюдателей СММ ОБСЕ в оккупированных Донецке и Горловке.
- ОБСЕ поэтому приостановила мониторинг в ОРДО.
- 19 октября специальная мониторинговая миссия ОБСЕ возобновила патрулирование со своей базы в Горловке.
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