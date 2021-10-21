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Главная война с Россией Оккупанты не пропустили наблюдателей ОБСЕ к мосту в Станице Луганской

Оккупанты не пропустили наблюдателей ОБСЕ к мосту в Станице Луганской

21 октября, 2021 четверг
07:39
война с Россией ОБСЕ

Оккупанты продолжают препятствовать работе миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на Донбассе

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ .

Из-за блокирования сотрудников ОБСЕ в Донецком патрульном центре, им не удается отправить ни один патруль.

Кроме того, оккупанты не пускают патрули ОБСЕ на неподконтрольные территории под разными предлогами. На блокпосту вблизи Станицы Луганской боевик не пропустил патруль к мосту, сославшись на отсутствие предварительного согласования.

Также в пункте пропуска у Вознесеновки оккупант приказал наблюдателям покинуть этот район, сославшись на "приказы от командиров". На железнодорожной станции "Красная Могила" в Вознесеновке боевик прогнал наблюдателей, заявив, что находиться на станции разрешено только несколько минут.

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