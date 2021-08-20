Оккупанты не пропустили наблюдателей ОБСЕ через блокпосты в Донецкой области
Вооруженные формирования РФ запретили проезд наблюдателей ОБСЕ на блокпостах вблизи населенных пунктов Заиченко и Безымянное
Об этом передает пресс-центр штаба ООС.
"Так, на блокпостах вблизи населенных пунктов Заиченко (93 км к югу от Донецка) и Безымянное (100 км к югу от Донецка) вооруженные формирования Российской Федерации запретили проезд миссии, сославшись на " нарушение режима прекращения огня в этом районе " и " проведение разминирования ", - говорится в отчете.
При этом на этих блокпостах наблюдатели ОБСЕ фиксировали факт пересечения гражданских автомобилей в обоих направлениях.
Кроме того, беспилотники миссии подвергались воздействию помех сигнала GPS в результате глушения, осуществляя пролет над неподконтрольным правительству Украины населенным пунктом Зерновое (70 км к югу от Донецка), пять полетов над районами возле Октябрьского района Луганска, Первомайска (58 км к западу от Луганска ), Голубовского (51 км к западу от Луганска).
"Таким образом, создавая препятствия в свободном передвижении миссии, оккупанты пытаются скрыть от международных наблюдателей факты своих нарушений. Указанные действия российско-оккупационных войск приводят к эскалации напряжения как на линии разграничения, так и в целом в районе проведения Операции объединенных сил", - говорится в сообщении.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.6
Покупка 26.6Продажа 26.83
-
EUR
Покупка 31Продажа 31.38
- Актуальное
- Важное