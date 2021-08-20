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Оккупанты не пропустили наблюдателей ОБСЕ через блокпосты в Донецкой области

20 августа, 2021 пятница
16:23
война с Россией ОБСЕ

Вооруженные формирования РФ запретили проезд наблюдателей ОБСЕ на блокпостах вблизи населенных пунктов Заиченко и Безымянное

Об этом передает пресс-центр штаба ООС.

"Так, на блокпостах вблизи населенных пунктов Заиченко (93 км к югу от Донецка) и Безымянное (100 км к югу от Донецка) вооруженные формирования Российской Федерации запретили проезд миссии, сославшись на " нарушение режима прекращения огня в этом районе " и " проведение разминирования ", - говорится в отчете.

При этом на этих блокпостах наблюдатели ОБСЕ фиксировали факт пересечения гражданских автомобилей в обоих направлениях.

Кроме того, беспилотники миссии подвергались воздействию помех сигнала GPS в результате глушения, осуществляя пролет над неподконтрольным правительству Украины населенным пунктом Зерновое (70 км к югу от Донецка), пять полетов над районами возле Октябрьского района Луганска, Первомайска (58 км к западу от Луганска ), Голубовского (51 км к западу от Луганска).

"Таким образом, создавая препятствия в свободном передвижении миссии, оккупанты пытаются скрыть от международных наблюдателей факты своих нарушений. Указанные действия российско-оккупационных войск приводят к эскалации напряжения как на линии разграничения, так и в целом в районе проведения Операции объединенных сил", - говорится в сообщении.

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Россия
Донбасс
ООС
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