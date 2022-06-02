Оккупанты не пропускают в Запорожье автомобили с продуктами, - мэр Энергодара
Россияне на блокпостах не пропускают автомобили с товаром, следующие в Запорожье. Водители вынуждены выбросить тонны овощей
Об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.
"В Васильевке, прямо на рашистском блокпосте, люди были вынуждены выбросить тонны овощей. Орки не пропускают в Запорожье автомобили с товаром и у водителей сдали нервы...", - написал он в Telegram.
Информацию о том, что оккупанты задерживают грузы с гуманитарной помощью в Васильевке, также подтвердил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
"Доставка гуманитарной помощи через Васильевку затруднена тем, что российские войска задерживают грузы", - сказал он.
По его словам, Запорожье подвергается интенсивным артиллерийским обстрелам. Поэтому сложно эвакуировать жителей и доставить необходимое. Он добавил, что в Запорожье разрушены более 3 тыс. домов. Также оккупационные войска нарушили всю логистику между районами и закрыли доступ в порты.
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