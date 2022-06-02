Оккупанты не пропускают в Запорожье автомобили с продуктами, - мэр Энергодара

Об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.

"В Васильевке, прямо на рашистском блокпосте, люди были вынуждены выбросить тонны овощей. Орки не пропускают в Запорожье автомобили с товаром и у водителей сдали нервы...", - написал он в Telegram.

Информацию о том, что оккупанты задерживают грузы с гуманитарной помощью в Васильевке, также подтвердил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"Доставка гуманитарной помощи через Васильевку затруднена тем, что российские войска задерживают грузы", - сказал он.

По его словам, Запорожье подвергается интенсивным артиллерийским обстрелам. Поэтому сложно эвакуировать жителей и доставить необходимое. Он добавил, что в Запорожье разрушены более 3 тыс. домов. Также оккупационные войска нарушили всю логистику между районами и закрыли доступ в порты.

23 мая россияне закрыли выезд из оккупированных Мелитополя и Энергодара в Запорожье.

25 мая Россия ракетным ударом повредила запорожский ТРЦ "Аврора".

29 мая кафиры обстреляли Васильевку и обвинили Вооруженные силы Украины. В результате повреждены дома и хозяйственные постройки.

В Запорожье 1 июня кафиры обстреляли Гуляйполе, повредив около 10 домов, разрушив дворы и хозяйственные постройки.

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