Об этом сообщил городской глава Энергодара Дмитрий Орлов.



"Уважаемые энергодарцы! Ситуация может меняться, но в настоящее время имеем неутешительную новость. Адресные посылки (преимущественно с лекарствами) и средства гигиены для взрослых, которые мы пытались доставить в оккупированный Энергодар, как делали это в течение почти 9 месяцев, российские военные не пропустили на блокпосту в Васильевке", – сообщил мэр.

По словам Дмитрия Орлова, в связи с тем посылки не доехали до места назначения, и это уже превращается в тенденцию, между тем приостановить прием адресных посылок на базе Центра помощи эвакуированным гражданам из города Энергодар. Центр работает в Запорожской области.

В Энергодаре оккупанты продолжают мародерить, выносят все возможное из квартир, пригородных домов, гаражей и даже храмов.

Депутат Запорожского облсовета Сергей Лышенко говорит, что в Запорожской области увеличивается количество военных РФ.

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