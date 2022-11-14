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Оккупанты не пропускают в Энергодар даже адресные посылки с лекарствами

14 ноября, 2022 понедельник
17:50
Общество

Центр помощи эвакуированным гражданам из Энергодара приостановил прием адресных посылок для жителей города, потому что российские военные не пропускают их на блокпосту

Об этом сообщил городской глава Энергодара Дмитрий Орлов.


"Уважаемые энергодарцы! Ситуация может меняться, но в настоящее время имеем неутешительную новость. Адресные посылки (преимущественно с лекарствами) и средства гигиены для взрослых, которые мы пытались доставить в оккупированный Энергодар, как делали это в течение почти 9 месяцев, российские военные не пропустили на блокпосту в Васильевке", – сообщил мэр.

По словам Дмитрия Орлова, в связи с тем посылки не доехали до места назначения, и это уже превращается в тенденцию, между тем приостановить прием адресных посылок на базе Центра помощи эвакуированным гражданам из города Энергодар. Центр работает в Запорожской области.

  • В Энергодаре оккупанты продолжают мародерить, выносят все возможное из квартир, пригородных домов, гаражей и даже храмов.
  • Депутат Запорожского облсовета Сергей Лышенко говорит, что в Запорожской области увеличивается количество военных РФ.

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