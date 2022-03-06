Оккупанты не пропускают через блокпосты автомобили с жизненно необходимыми лекарствами, – Ляшко

Об этом рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

"Самая критическая доставка препаратов на территорию, где оккупанты не позволяют нам проехать через их блокпосты. Поскольку они обстреливают наши скорые, обстреливают наши машины, которые транспортируют лекарства", – заявил он.

Известно, что украинские медики нуждаются в гуманитарном коридоре, чтобы доставить инсулин, гипотензивные средства и препараты для диализа.

"Без этих медикаментов люди не могут прожить", – добавил министр здравоохранения.