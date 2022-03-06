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Война с Россией: хроника
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Оккупанты не пропускают через блокпосты автомобили с жизненно необходимыми лекарствами, – Ляшко

6 мартa, 2022 воскресенье
10:30
Общество Виктор Ляшко

Российские захватчики не пропускают через блокпосты лекарства, которые жизненно необходимы пациентам на временно оккупированных территориях Украины

Об этом рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

"Самая критическая доставка препаратов на территорию, где оккупанты не позволяют нам проехать через их блокпосты. Поскольку они обстреливают наши скорые, обстреливают наши машины, которые транспортируют лекарства", – заявил он.

Известно, что украинские медики нуждаются в гуманитарном коридоре, чтобы доставить инсулин, гипотензивные средства и препараты для диализа.

"Без этих медикаментов люди не могут прожить", – добавил министр здравоохранения.

  • Напомним, правительство Украины перезагрузило "горячую линию" для оперативного сбора запросов по гуманитарным вопросам.
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война с Россией
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