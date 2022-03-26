Оккупанты не прекращают обстрелов, разрушают инфраструктуру и пытаются блокировать населенные пункты: в ОВА рассказали о ситуации на Киевщине
В трех районах Киевской области ночь прошла спокойно
Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации, передает Еспресо.TV .
Как говорится в сообщении, в Белоцерковском, Бориспольском и Обуховском районах Киевщины ситуация на утро 26 марта контролируемая. Ночь прошла спокойно, без обстрелов.
В то же время оккупанты разрушили инфраструктуру почти во всех общинах Бучачского района . Макаровская, Бучанская, Ирпенская общины – под обстрелами. Белогородская община страдает от ракетных ударов и обстрелов "градами". А населенные пункты Клавдиево-Тарасово, Севериновка, Березовка, Николаевка – на грани гуманитарной катастрофы.
В Бородянском, Дмитровском Бучанском и Гостомельском общинах враги перемещают свои силы. В Бучанской и Немишаевской общинах – окопались. В Ирпене и Гостомеле продолжаются бои, а Бородянская община заблокирована.
В Броварском районе периодически слышны выстрелы. В Барышевской, Калитянской, Великодимерской и Калиновской общинах присутствует вражеская техника, а Великодимерская община временно оккупирована.
В Фастовском районе оккупанты устроили обстрелы в селе Корячки, в результате чего загорелась нефтебаза
В Вышгородском районе Киевщины в Иванковской, Дымерской и Полесской общинах – гуманитарная катастрофа. Славутич полностью изолирован.
- Напомним, сегодня утром оккупанты вторглись в город, захватили больницу и, по последней информации, похитили мэра.
- В Киеве и области с 20:00 26 марта до 7:00 28 марта введен усиленный комендантский час.
- С начала полномасштабной войны кафиры потеряли около 16400 военных, 1640 бронемашин, 575 танков, 127 вертолетов и 117 самолетов.
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