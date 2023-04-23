Оккупанты не прекращают артиллерийские обстрелы Гуляйполя и Орехова, - депутат Запорожского горсовета Кирильчук
Депутат Запорожского городского совета Дмитрий Кирильчук сообщил, что оккупанты продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру прифронтовых громад Запорожья
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"
"Сегодня город Запорожье мог спокойно поспать. Однако следует заметить, что в течение последнего времени характер воздушных тревог изменился. Количество воздушных тревог не изменилось, изменилась протяженность. Ведь за последние недели россияне увеличили количество атак дронами-камикадзе", - рассказал Кирильчук.
Депутат Запорожского горсовета отметил, что оккупанты продолжают цинично обстреливать гражданское население
"Россияне не прекращают артиллерийские обстрелы прифронтовых населенных пунктов. В частности, Гуляйполе, Малую Токмачку, Орехов и Каменское. Оккупанты постоянно обстреливают гражданскую инфраструктуру из артиллерии. Люди, которые до сих пор остаются в этих городах, продолжают страдать от проклятых рашистов".
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