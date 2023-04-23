Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Сегодня город Запорожье мог спокойно поспать. Однако следует заметить, что в течение последнего времени характер воздушных тревог изменился. Количество воздушных тревог не изменилось, изменилась протяженность. Ведь за последние недели россияне увеличили количество атак дронами-камикадзе", - рассказал Кирильчук.

Депутат Запорожского горсовета отметил, что оккупанты продолжают цинично обстреливать гражданское население

"Россияне не прекращают артиллерийские обстрелы прифронтовых населенных пунктов. В частности, Гуляйполе, Малую Токмачку, Орехов и Каменское. Оккупанты постоянно обстреливают гражданскую инфраструктуру из артиллерии. Люди, которые до сих пор остаются в этих городах, продолжают страдать от проклятых рашистов".