Оккупанты не позволили Украине сделать "зеленый коридор" для гумконвоя на Херсонщине
Россия блокирует гуманитарные коридоры для населения Херсонской области
Об этом сообщили в Херсонской ОВГ Геннадий Лагута.
"Мне сообщили, что кафиры не дали добра на "зеленый коридор" для снабжения гуманитарной помощи на Херсонщину. Украинскими властями было сформировано 19 фур для обеспечения потребностей Херсона и области самым необходимым. А теперь рашисты говорят, что сами обеспечат гуманитарную помощь."
Лагута заявил, что они и дальше будут требовать от оккупантов возможности подвоза украинской гуманитарной помощи.
- Напомним, городской голова Киева Виталий Кличко сообщил , что Киев отправил гуманитарную помощь в город Буча, который обороняется от российских войск на подступах к Киеву.
- Также ранее сообщалось, что ООН выделяет $20 млн на гуманитарную помощь в Украине и вокруг нее.
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