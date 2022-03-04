Оккупанты не позволили Украине сделать "зеленый коридор" для гумконвоя на Херсонщине

Об этом сообщили в Херсонской ОВГ Геннадий Лагута.



"Мне сообщили, что кафиры не дали добра на "зеленый коридор" для снабжения гуманитарной помощи на Херсонщину. Украинскими властями было сформировано 19 фур для обеспечения потребностей Херсона и области самым необходимым. А теперь рашисты говорят, что сами обеспечат гуманитарную помощь."



Лагута заявил, что они и дальше будут требовать от оккупантов возможности подвоза украинской гуманитарной помощи.

Напомним, городской голова Киева Виталий Кличко сообщил , что Киев отправил гуманитарную помощь в город Буча, который обороняется от российских войск на подступах к Киеву.

Также ранее сообщалось, что ООН выделяет $20 млн на гуманитарную помощь в Украине и вокруг нее.