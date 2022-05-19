Об этом он сообщил в эфире Еспресо.

Корреспондент побывал в самых горячих районах области и собственными глазами увидел, что происходит на Запорожье. В частности, первым из украинских журналистов посетил освободившееся украинскими военными село Малиновка.

"Оккупанты не оставляют попыток захватить Запорожскую область. Вооруженные силы укрепляют позиции. Горячее всего сейчас в Гуляйпольском районе потому, что враг обстреливает чуть ли не каждый населенный пункт. Готовят из всего: минометы, тяжелая артиллерия, грады и танки", - рассказал он.

Артем Лагутенко отметил, что ранее население Гуляйполя было 13,5 тысячи человек, а сейчас почти того числа не осталось. Людям некуда ехать. К тому же в Гуляйпольском районе гуманитарная катастрофа почти нигде нет света и газа, но местные не падают духом.

"Село Малиновка - первый освобожденный от оккупантов населенный пункт на Запорожье, ВСУ выбили рашистов отсюда еще 22 марта. А недавно, 7 мая оккупанты пытались прорваться в Малиновку. Вероятно, хотели продвинуться на север, но тщетно – Вооруженные силы надавали россиянам по зубам. Теперь оккупанты постоянно обстреливают село", - сообщил журналист.

Лагутенко отметил, что возвращаться в село еще нельзя, даже если его и давно уволили, здесь враг постоянно ведет обстрелы артиллерией, из танков и гранатометов.

"Орки манят по Малиновке в надежде попасть в позиции военных, убивают местных. Гуляйполе - это коридор на север, вглубь страны, поэтому оккупанты не будут оставлять попытки захватить или уничтожить район", - подытожил корреспондент Еспресо.

Артем Лагутенко добавил, что в Запорожье вооруженные силы пытаются оттеснить оккупантов и уже есть определенные результаты.

12 мая из-за вражеских обстрелов Гуляйполя повреждены восемь многоэтажек, около десяти частных домов и другая инфраструктура.

17 мая в Запорожской области российская артиллерия обстреляла населенные пункты Орехово, Гуляйполе и Преображенку.

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