Оккупанты не платят компенсации за мобилизованных из ОРДЛО, убитых на войне РФ против Украины, и сжигают трупы военных РФ, - ГУР МО

Об этом сообщило ГУР МО .



Во временно оккупированном Луганске тела "мобилизованных" жителей ОРЛО "полиция" выдает в магазине "Копейка". Из документов родственники погибших получают только свидетельство о смерти и разрешении на погребение. Никакие сведения о месте и обстоятельствах гибели им не предоставляют.



"Родственникам объясняют, что никаких выплат за смерть мобилизованных из "ЛНР" и "ДНР" не предусмотрено даже при наличии российского паспорта. Одновременно, родственникам официально погибших россиян обещано выплату 12 миллионов рублей. Такое отношение вызывает возмущение среди местного населения, впрочем "полиция"" кафиров не учитывает эти настроения", - подчеркнули в разведке.



В ОРДО продолжается принудительный набор в первый армейский корпус РФ. Подавляющее количество наемников отправляют в самые горячие точки без соответствующей подготовки. В основном они расчищают препятствия и роют окопы. "Новобранцы" имеют очень плохое обеспечение и нехватку пищи, а их потери составляют 70-80%.



"Чтобы скрыть реальное количество погибших, кафиры используют Донецкий металлургический комбинат для сожжения трупов местных "новобранцев" и прибывших из России добровольцев. Точное количество сожженных неизвестно", - добавили в разведке.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb