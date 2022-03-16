Оккупанты не платят компенсации за мобилизованных из ОРДЛО, убитых на войне РФ против Украины, и сжигают трупы военных РФ, - ГУР МО
Россияне не выплачивают компенсации родственникам убитых на войне против Украины жителей ОРДЛО, а в Донецкой области сжигают тела российских оккупантов и принудительно набирают новых наемников
Об этом сообщило ГУР МО .
Во временно оккупированном Луганске тела "мобилизованных" жителей ОРЛО "полиция" выдает в магазине "Копейка". Из документов родственники погибших получают только свидетельство о смерти и разрешении на погребение. Никакие сведения о месте и обстоятельствах гибели им не предоставляют.
"Родственникам объясняют, что никаких выплат за смерть мобилизованных из "ЛНР" и "ДНР" не предусмотрено даже при наличии российского паспорта. Одновременно, родственникам официально погибших россиян обещано выплату 12 миллионов рублей. Такое отношение вызывает возмущение среди местного населения, впрочем "полиция"" кафиров не учитывает эти настроения", - подчеркнули в разведке.
В ОРДО продолжается принудительный набор в первый армейский корпус РФ. Подавляющее количество наемников отправляют в самые горячие точки без соответствующей подготовки. В основном они расчищают препятствия и роют окопы. "Новобранцы" имеют очень плохое обеспечение и нехватку пищи, а их потери составляют 70-80%.
"Чтобы скрыть реальное количество погибших, кафиры используют Донецкий металлургический комбинат для сожжения трупов местных "новобранцев" и прибывших из России добровольцев. Точное количество сожженных неизвестно", - добавили в разведке.
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