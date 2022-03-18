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Оккупанты не оставляют попыток выявить и уничтожить систему ПВО вдоль Черноморского побережья, - Генштаб

18 мартa, 2022 пятница
01:00
война с Россией

В Генштабе ВСУ сообщили, что российские оккупанты пытаются выявить и уничтожить систему ПВО вдоль Черноморского побережья

Оперативную информацию о ситуации на фронте Генштаб распространил в Facebook.

"РФ продолжает принимать меры по восполнению потерь личного состава путем иностранцев. По имеющейся информации, оккупантами подобрано около 1000 добровольцев из представителей, так называемой армии Башара Асада и Хезболлы. Главным требованием к иностранным боевикам является опыт ведения боевых действий в городе. В то же время, при наличии информацией, вышеупомянутые боевики преследуют цель не участие в боевых действиях, а использование "командировки" как возможности попасть в страны Европы", - говорится в сообщении Генштаба.

На Волынском направлении враг наступательных действий не совершал. Продолжал усиливать охрану украино-белорусской границы подразделениями вооруженных сил республики Беларусь. Сохраняется высокая возможность проведения провокаций спецслужбами русской федерации.

На Полесском направлении враг активных наступательных действий не проводил, основные усилия оккупантов были сосредоточены на содержании занятых ранее рубежей и осуществлении мер подготовки для возможного наступления на Киев. В то же время, потери, нанесенные оккупантам Украинскими защитниками, низкое морально-психологическое состояние рядового и сержантского состава, а также отсутствие опытных командиров подразделений тактического звена делают невозможным возобновление наступательных действий в ближайшей перспективе.

В Северском направлении враг пытается удержаться на определенных рубежах, восстановить боеспособность подразделений и пополнить запасы. Оккупанты продолжают частичную блокировку города Чернигова и производят артиллерийские обстрелы города.

В направлении Броваров противник активных боевых действий не производил. В районе города Бровары оккупанты периодически совершают артиллерийские обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины.

На Слобожанском направлении, с целью восстановления наступательных действий на города Сумы и Харьков, кафиры пытаются пополнить запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов и вынуждены преждевременно задействовать накопленные человеческие резервы. В направлении города Изюм враг пытается возобновить наступательные действия.

В Луганском и Донецком направлениях основные усилия противник сосредоточил на подготовке к наступлению на Северодонецк и окружении Мариуполя.

На Южнобужском направлении враг активных действий не предпринимал. Перешел к обороне и инженерному устройству занятых рубежей. Пытался провести перегруппировку и осуществить пополнение запасов.

"Оккупанты не оставляют попыток выявить и уничтожить систему противовоздушной обороны вдоль Черноморского побережья. В акватории Черного моря противник пытается проводить демонстрационные действия", - подытожили отчет в ВСУ.

русская агрессия
Генштаб
война
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