Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Силы обороны в сутки уничтожили 16 танков, 55 бронемашин и 790 военных армии РФ, - Генштаб
Обновлено

Силы обороны в сутки уничтожили 16 танков, 55 бронемашин и 790 военных армии РФ, - Генштаб

21 октября, 2023 суббота
07:55
Война с Россией

За прошедшие сутки на фронте произошло более 100 боевых столкновений. Украинские защитники отбили более 20 вражеских атак на Купянском направлении и уничтожили еще 790 оккупантов

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.10.23 ориентировочно составляли:

  • личного состава – около 292 850 (+790) человек,
  • танков ‒ 5063 (+16) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 9612 (+55) ед,
  • артиллерийских систем – 7017 (+5) ед,
  • РСЗО – 822 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 548 (+0) ед,
  • самолетов – 320 (+0) ед,
  • вертолетов – 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 5330 (+4) ед,
  • крылатые ракеты ‒ 1535 (+0) ед,
  • корабли /катера ‒ 20 (+0) ед,
  • подлодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 9391 (+21) ед,
  • специальная техника – 990 (+5).

Оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку, ВСУ держат оборону

По данным Генштаба, на Волынском и Полесском направлениях, в зоне ответственности ОВСУ "Север", оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

На Купянском направлении, в зоне ответственности ОСУВ "Хортица", украинские воины отбили более 20 атак врага в районах Синковки и Ивановки Харьковской области, а также около 5 атак возле Надежды Луганской области.

На Лиманском направлении Силы обороны не допустили потери позиций в районе Невельского Луганской области.

На Бахмутском направлении украинские воины отразили все атаки противника в районах Богдановки и Хромового. Также враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Клещиевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении, в зоне ответственности ОСУВ "Таврия", противник не оставляет попыток оцепить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону, нанося врагу многочисленные потери. Безрезультатными были наступательные действия окупантов в районах Новокалинового, Степного и Первомайского Донецкой области.

В Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь наши защитники отразили около 20 атак врага.

На Шахтерском направлении украинские воины отразили атаки захватчиков в районах Золотой Нивы, Старомайорского и Ровно Донецкой области.

В Запорожском направлении враг вел безрезультатные штурмовые действия в районе населенного пункта Полтавка Запорожской области. Также противник тщетно пытался восстановить утраченное положение в районе Роботиного Запорожской области.

На Херсонском направлении, в зоне ответственности ОСУВ "Одесса", Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

Ночью Россия атаковала Украину дронами и "искандерами"

Сегодня ночью российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по Украине, применив управляемые авиационные ракеты Х-59, крылатые ракеты "Искандер-К" и ударные БПЛА типа Shahed-136/131. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

Враг цинично нанес ракетный удар по школе в Константиновке Донецкой области, здание учебного заведения почти полностью разрушено. Всего враг нанес 9 ракетных и 39 авиационных ударов, совершил 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили школа, многоквартирные и частные жилые дома, а также другая гражданская инфраструктура.

Авиационные удары получили: Белогоровка Луганской области; Клещиевка, Курдюмовка, Нью-Йорк, Авдеевка, Керамик, Ласточкино, Новомихайловка, Старомайорское, Урожайное Донецкой области; Змиевка, Берислав, Казацкое, Новоберислав, Тягинка и Приднепровское Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались около 110 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

ВСУ 11 раз попали в районы скопления оккупантов

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 4 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, состав боеприпасов, 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, станцию РЭБ противника.

  • Как отмечалось в строительстве американского ISW, российские войска осуществили перегруппировку и возобновили наступление в районе Авдеевки Донецкой области. У окупантов есть незначительное продвижение вперед.
Украина
Россия
російська армія
Луганщина
военные силы Украины
Херсонщина
Донетчина
окупанти
Авдеевка
Запорожская область
Харковщина
наступление ВСУ
потери окуппантов
Контрнаступление ЗСУ
Купянск
Лиман
Читайте также:
ракети великої дальності ATACMS
20 октября, 2023 пятница
Британская разведка спрогнозировала, как удары ATACMS по аэродромам Луганска и Бердянска повлияют на ситуацию на фронте
20 октября, 2023 пятница
У самой старшей матери Украины по решению суда заберут дочь: девочка жаловалась на издевательство
Сергій Наєв
20 октября, 2023 пятница
Генерал Наев назвал численность российских войск на северной границе
Киев
+13°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.4
    Покупка 37.4
    Продажа 38.11
  • EUR
    Покупка 39.74
    Продажа 40.65
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
21 октября
08:05
OPINION
Си видит мир через китайские и точно не русские очки
08:05
Обзор
Приговор для современности, сны Айнштайна и брачный стартап, – 5 книг о том, как создать будущее
07:42
ЦАХАЛ готовится к следующему этапу войны, впереди тяжелые времена - генерал армии Израиля Хагари
07:05
США ввели санкции против китайских компаний, способствовавших ракетной программе Пакистана
06:45
Российская армия перегруппировалась и возобновила наступление на Авдеевку, – ISW
06:29
Дональд Трамп
Трампа оштрафовали на $5000 за пост в соцсети с фото сотрудницы суда
05:59
Речь Байдена об Украине и Израиле просмотрели в США более 20 млн телезрителей
05:36
Япония запускает новую программу поддержки беженцев из Украины
05:08
Болгария, Румыния и Турция готовятся к разминированию Черного моря
04:40
В ISW рассказали об успехах операции ВСУ на левобережье Херсона
04:12
Зузана Чапутова
Президент Словакии отказывается утверждать правительство пророссийской коалиции
03:44
В Пентагоне рассказали, чем Китай помогает России в войне против Украины
03:16
Южная Корея может раскрыть стратегические резервы нефти в случае обострения конфликта на Ближнем Востоке
02:48
Уничтожены тоннели, командные пункты и ключевые специалисты: ЦАХАЛ сообщил о результатах обстрелов Газы
02:20
ЕС и США призвали Китай к давлению на Россию и прямому диалогу с Украиной
01:52
ЕС запланировал консультации по новому пакету санкций против РФ, - Bloomberg
01:24
Обновлено
Российский Ил-76 загорелся во время вылета из военного аэродрома в Таджикистане
00:56
Правительство Швеции решило скорректировать политику в отношении мигрантов
00:47
США предупредили 100 стран: Россия будет пытаться подорвать доверие к выборам, - Reuters
00:30
Эксклюзив
"Продолжается подготовка, принимаются определенные меры": дипломат Мильман о наземной операции Израиля в Газе
00:28
НАТО
Надо поскорее успокоить ситуацию на Ближнем Востоке и продолжить поддержку Украины, - заместитель генсека НАТО
2023, пятница
20 октября
23:48
Аэропорт в Борисполе планирует начать прием рейсов через месяц после конца войны
23:37
Лавров
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 20 октября
23:35
Эксклюзив
В "Информационном сопротивлении" объяснили, почему Украине пока не дают ракеты TAURUS
23:13
Речь идет не о церкви, а об участвующем в войне институте - Данилов о голосовании по УПЦ (МП)
22:52
Джим Джордан
Республиканцы больше не будут выдвигать Джордана на должность спикера Конгресса США
22:34
Теракт в Брюсселе: министр юстиции Бельгии уходит в отставку
22:21
Запрет религиозных организаций, связанных с РФ: кто из нардепов не поддержал законопроект, – движение Честно
22:20
Суровикин больше не возглавляет Воздушно-космические силы РФ: СМИ назвали преемника
21:50
Белый дом
Белый дом подал запрос в Конгресс на выделение $100 млрд на военную помощь, из них $61 млрд – для Украины
21:50
Эксклюзив
Операция Израиля в Газе будет проходить в три этапа, - военкор Сампан
21:37
ХАМАС освободил двух американок, которых держал в заложницах
21:13
Эксклюзив
Си Цзиньпин не хочет воевать с Западом, но от Путина отказаться не готов, - Климкин
21:11
Россия ракетой попала в дачный кооператив в Кривом Роге: погиб мужчина
21:04
США ввели санкции против соратников пророссийского деятеля Боснии Додика
20:57
Обновлено
"Ворскла" vs "Шахтар"
"Заря" совершила камбек против "Оболони": расписание и результаты всех матчей 11-го тура УПЛ
20:54
Мобильная связь в условиях блекаутов: операторы рассказали об уровне готовности
20:51
OPINION
Не думайте, что РПЦ в Украине уже запретили
20:45
Обзор
Пространство "Терриконов" и "Убийц цветочного полнолуния": что посмотреть на выходных
20:42
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Авдеевка может стать вторым Бахмутом с точки зрения потерь противника. Военные итоги недели с Сергеем Згурцем
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV