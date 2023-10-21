Силы обороны в сутки уничтожили 16 танков, 55 бронемашин и 790 военных армии РФ, - Генштаб

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.10.23 ориентировочно составляли:

личного состава – около 292 850 (+790) человек,

танков ‒ 5063 (+16) ед,

боевых бронированных машин ‒ 9612 (+55) ед,

артиллерийских систем – 7017 (+5) ед,

РСЗО – 822 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 548 (+0) ед,

самолетов – 320 (+0) ед,

вертолетов – 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 5330 (+4) ед,

крылатые ракеты ‒ 1535 (+0) ед,

корабли /катера ‒ 20 (+0) ед,

подлодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 9391 (+21) ед,

специальная техника – 990 (+5).

Оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку, ВСУ держат оборону

По данным Генштаба, на Волынском и Полесском направлениях, в зоне ответственности ОВСУ "Север", оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

На Купянском направлении, в зоне ответственности ОСУВ "Хортица", украинские воины отбили более 20 атак врага в районах Синковки и Ивановки Харьковской области, а также около 5 атак возле Надежды Луганской области.

На Лиманском направлении Силы обороны не допустили потери позиций в районе Невельского Луганской области.

На Бахмутском направлении украинские воины отразили все атаки противника в районах Богдановки и Хромового. Также враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Клещиевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении, в зоне ответственности ОСУВ "Таврия", противник не оставляет попыток оцепить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону, нанося врагу многочисленные потери. Безрезультатными были наступательные действия окупантов в районах Новокалинового, Степного и Первомайского Донецкой области.

В Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь наши защитники отразили около 20 атак врага.

На Шахтерском направлении украинские воины отразили атаки захватчиков в районах Золотой Нивы, Старомайорского и Ровно Донецкой области.

В Запорожском направлении враг вел безрезультатные штурмовые действия в районе населенного пункта Полтавка Запорожской области. Также противник тщетно пытался восстановить утраченное положение в районе Роботиного Запорожской области.

На Херсонском направлении, в зоне ответственности ОСУВ "Одесса", Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

Ночью Россия атаковала Украину дронами и "искандерами"

Сегодня ночью российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по Украине, применив управляемые авиационные ракеты Х-59, крылатые ракеты "Искандер-К" и ударные БПЛА типа Shahed-136/131. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

Враг цинично нанес ракетный удар по школе в Константиновке Донецкой области, здание учебного заведения почти полностью разрушено. Всего враг нанес 9 ракетных и 39 авиационных ударов, совершил 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили школа, многоквартирные и частные жилые дома, а также другая гражданская инфраструктура.

Авиационные удары получили: Белогоровка Луганской области; Клещиевка, Курдюмовка, Нью-Йорк, Авдеевка, Керамик, Ласточкино, Новомихайловка, Старомайорское, Урожайное Донецкой области; Змиевка, Берислав, Казацкое, Новоберислав, Тягинка и Приднепровское Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались около 110 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

ВСУ 11 раз попали в районы скопления оккупантов

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 4 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, состав боеприпасов, 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, станцию РЭБ противника.