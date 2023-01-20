Об этом сообщили в НАЭК "Энергоатом".

Россияне не могут запустить Запорожскую атомную электростанцию: украинский персонал отказал в сотрудничестве с захватчиками, среди российских специалистов не хватает рабочих.

"В кадровый дефицит россияне сами себя загнали, заблокировав доступ на станцию почти 1500 украинских работников ЗАЭС, отказавшихся получать российские паспорта и подписывать договор с фейковым АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" или другим предприятием Росатома", - отметили в учреждении Росатома.

Да, россияне ищут новые кадры для эксплуатации станции: они готовы расселять атомщиков-резидентов РФ в отобранные квартиры энергодарцев.

"Кроме того, запустить блоки мешает и постепенная деградация специализированного оборудования, которую решители своим гореуправлением повлекли за несоблюдение необходимого температурного режима", - добавили в Энергоатоме.

В компании подчеркнули: оккупанты в дальнейшем возводят укрепления и строят военные сооружения вокруг энергоблоков ЗАЭС и сухого хранилища отработанного ядерного топлива. "Такие действия россиян категорически недопустимы и нарушают все существующие нормы ядерной и радиационной безопасности".

Напомним, ранее Энергоатом сообщал , что на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции не хватает персонала. Россияне ищут узкоспециализированных специалистов по объявлению.