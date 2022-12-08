Об этом он рассказал в интервью "Главкому".

Он рассказал, что последние четыре месяца оккупанты пытаются окружить Авдеевку, однако укрепления в городе достраивались в течение 8 лет, поэтому россияне не могут пройти промышленную зону населенного пункта.

"За почти восемь лет периода до полномасштабной войны Авдеевка "строилась". За каждую ротацию каждая новая бригада, которая заходила на позиции, что-то новое добавляла своего, какие-то укрепления возводила. Именно "промка" потому и стала для россиян таким непроходимым, очень мощным местом", – говорится в сообщении.

Барабаш также рассказал, что в начале полномасштабного вторжения в Авдеевке стояла 25-я отдельная воздушно-десантная бригада ВСУ. Он отметил, что бригада в месте уже не в первый раз, поэтому они многое сделали на предупреждение. Из-за этого за 9 месяцев оккупанты не смогли захватить "ни одного метра промышленного района".

"На Бахмут, где было возведено много наших укреплений, они пытались идти в лобовую. Что касается Авдеевки, если мы говорим конкретно о промышленном районе, ни одного его метра за все девять месяцев войны они не прошли. Поэтому здесь тактика немного другая, они пытаются зайти в город с севера и юга. Происходят атаки и на промку, в лобную, но сейчас уже очень редко", – отметил Барабаш.

Нацгвардиец Назаренко рассказал , что под Бахмутом у РФ уменьшилось преимущество в оружии, поэтому она пытается компенсировать это живой силой.

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