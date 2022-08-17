Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Возобновить полноценную работу Мариупольского порта оккупанты просто не могут. Тот ток, который они подали для работы порта, недостаточен для возобновления работы. Однако почему именно возникла такая ситуация, нам пока неизвестно. Возможно каким-то образом это связано с ситуацией в Крыму. Единственное, что могу подтвердить так это то, что вход в порт до сих пор заблокирован", - рассказал Андрющенко.

Советник городского головы подчеркнул, что все планы россиян по Мариупольскому порту пока не сработали.

"Все эти идеи россиян по запуску зернового терминала и мародерству металлопроката, который остается в порту, пока невыполнимы. Одной из главных причин того, что они не могут ничего вывезти из порта, является техническая несостоятельность к таким действиям. Другие причины нам пока неизвестны" . – добавил он.

13 августа Мариупольский городской совет сообщил, что оккупанты заманивают в Мариуполь рабочих из России, но "кидают" их на деньги.

14 августа в эфире Еспресо волонтер Александр Ярошенко рассказал, что очень мало людей хотят эвакуироваться из Мариуполя на подконтрольную Украине территорию.

15 августа Забавин в эфире Еспресо также рассказал, что в Мариуполе осталось 100-150 тыс горожан.

15 августа депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин рассказал, что российские оккупанты полностью уничтожили 2 млн кв. м многоэтажного жилого фонда города

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb