Оккупанты не могут проникнуть в Харьков, эвакуационная волна прошла, - заместитель главы ОВА

Чиновник сделал это в эфире Еспресо.TV.

"Ситуация в Харькове относительно стабильная. Оккупационные войска не могут проникнуть внутрь города. Почти все сутки продолжаются перманентные бои. Прошлая ночь была вообще самой сложной: мы подверглись серьезным бомбардировкам", - отметил Семенуха.

Чиновник подчеркнул, что, несмотря на сложную ситуацию, власти города и области работают и занимаются доставкой гуманитарных грузов.

"Самая первая задача для нас и ГСЧС - разгрести завалы. Задача №2: возобновить поставки воды, тепла и света в дома, которые были рядом с эпицентрами ударов врага. Волна эвакуации из Харькова стихла двое суток как", - заметил Семенуха.

Напомним, украинские военные сбили дежурный самолет российско-оккупационных войск вблизи Харькова.

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