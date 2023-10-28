Оккупанты не могут оправдать надежды Кремля на захват Авдеевки, - британская разведка
Российские лидеры требуют от военных захвата большей территории, однако оккупанты не могут совершить эффективные наступательные действия в районе Авдеевки
Об этом сообщает министерство обороны Великобритании.
"Последнюю неделю продолжаются тяжелые, но безрезультатные бои вокруг города Авдеевка Донецкой области, где Россия начала масштабное наступление в середине октября 2023 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что РФ отправила на это направление до 8 бригад. По данным разведки, они, вероятно, понесли одну из самых высоких потерь среди российских войск в 2023 году.
Российские пропагандисты начали резко критиковать так называемую российскую операцию возле Авдеевки. Разведчики считают, что основной военно-политический вызов России остается таким же, как и в течение большей части войны.
"Политические лидеры требуют захвата большей территории, но военные не могут совершить эффективные наступательные действия оперативного уровня", - добавили в разведке.
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