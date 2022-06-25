Оккупанты не готовят Мариуполь к отопительному сезону, - советник мэра

Об этом Петр Андрющенко написал в telegram.

"Оккупанты не готовятся отапливать Мариуполь зимой. Несмотря на громкие заявления о подготовке к отопительному сезону и восстановлении котельных, руководители комитетов самоорганизации населения и квартальные получили указание срочно собирать данные о потребностях дров и угля в первую очередь по частным домам, даже газифицированным", - сказал Андрющенко.

По его словам, это предупреждение, что отопления зимой в Мариуполе не будет. Он отметил, что все котельные в Мариуполе давно переведены на единый вид топлива – природный газ. А возобновить газоснабжение в Мариуполе невозможно из-за огромных повреждений магистрального газовода и домов.

"Подача газа грозит превратить город во взрывчатку. Использовать или перестроить горелки на другой вид топлива, твердый, - нереально до зимы. Поэтому, зима близко, и она будет без тепла в домах", - добавил Андрющенко.

Он предположил, что оккупанты будут подталкивать жителей к депортации в Россию.

21 июня советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал , что мариупольцы имеют доступ к питьевой воде в лучшем случае один раз в неделю.

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