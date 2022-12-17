Оккупанты не готовы к зиме - безумный дефицит продуктов и массовая безработица: В ЦНС рассказали о гуманитарном кризисе в Донецкой области
В Центре национального сопротивления рассказали о гуманитарном кризисе на временно оккупированной Донбассе, ведь россияне направляют все ресурсы на нужды террористов
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
"Инфраструктура временно оккупированных районов Донбасса не готова к зиме. Оккупанты не смогли подготовить временно оккупированные территории области к зиме. В большинстве городов не будет отопления, а также будут проблемы с электроэнергией и водоснабжением. Исправлять ситуацию оккупанты не могут, ведь передали всю коммунальную технику на потребности военных РФ, а также переориентируют все ресурсы на поддержку российских формирований", - говорится в материале.
На Донбассе отмечают яростный дефицит пищевых продуктов и товаров первой необходимости. В магазинах постоянно растут цены, а местные из-за массовой безработицы не могут обеспечить себе минимальные условия для проживания.
"Центр национального сопротивления призывает население на ВОТ по возможности выезжать на подконтрольные украинскому правительству территории", - подчеркнули в ЦНС.
- 10 декабря российская армия намеренно обстреляла из пушек центр оккупированной Горловки Донецкой области, чтобы запугать местных жителей.
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