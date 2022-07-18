Оккупанты не доверяют коллаборантам. "Правительство" на Запорожье возглавил бывший российский чиновник
"Правительство" оккупированной Запорожской области возглавил Антон Кольцов, бывший первый вицегубернатор Вологодской области РФ
Об этом сообщает пропагандистское агентство РИА Новости.
"Правительство" Запорожской области возглавил Антон Кольцов, ранее занимавший должность первого вицегубернатора Вологодской области", — сказано в сообщении.
- 14 июля сообщалось, что коллаборанты хотят провести "референдум" о вхождении Запорожья в РФ в начале осени.
- 13 июля украинская разведка сообщила, что РФ не смогла оккупировать всю Украину и готовит "референдумы" на захваченных территориях.
- 4 июля начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ разрабатывает несколько сценариев по результатам "референдумов" на оккупированных территориях.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.11
Покупка 36.11Продажа 37.14
-
EUR
Покупка 36.08Продажа 37.32
- Актуальное
- Важное