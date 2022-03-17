Оккупанты не достигли никакой стратегической цели в Украине, – Генштаб
Врагом в полной мере не достигнута ни одна стратегическая цель наступательной операции.
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины проинформировал об оперативной обстановке на фронтах по состоянию на 00:00 17 марта.
"По состоянию на 16 марта врагом в полной мере не достигнута никакая стратегическая цель наступательной операции", – говорится в сообщении.
На Волынском направлении российские кафиры продолжают использовать территорию Беларуси для нанесения ракетных ударов по украинским городам и обеспечения своих войск. При этом белорусские спецслужбы опрашивают людей, пересекающих украинско-белорусскую границу.
На Полесском направлении противник продолжает вести разведку и пытается организовать контрбатарейную борьбу. Достичь значительных успехов врагу не удалось.
На Северском и Слобожанском активных наступательных действий противник не предпринимал. Враг пытается закрепиться на ранее захваченных рубежах, провести перегруппировку войск и пополнить запасы.
При этом российские кафиры не оставляют попыток продвинуться к югу от Изюма. Одной из целей может быть продолжение наступления в направлении Славянска.
В Южнобужском операционном районе противник пытается закрепиться на занимаемых позициях. После нанесенного ВСУ удара по аэродрому в Херсоне кафиры пытаются перебазировать уцелевшую технику.
В северо-западной части Черноморский флот русских оккупантов продолжает блокировать судоходство.
- Напомним, главнокомандующий Залужный показал , как украинские артиллеристы "устроили highway to hell" россиянам.
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