Оккупанты не достигли никакой стратегической цели в Украине, – Генштаб

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины проинформировал об оперативной обстановке на фронтах по состоянию на 00:00 17 марта.



"По состоянию на 16 марта врагом в полной мере не достигнута никакая стратегическая цель наступательной операции", – говорится в сообщении.

На Волынском направлении российские кафиры продолжают использовать территорию Беларуси для нанесения ракетных ударов по украинским городам и обеспечения своих войск. При этом белорусские спецслужбы опрашивают людей, пересекающих украинско-белорусскую границу.

На Полесском направлении противник продолжает вести разведку и пытается организовать контрбатарейную борьбу. Достичь значительных успехов врагу не удалось.

На Северском и Слобожанском активных наступательных действий противник не предпринимал. Враг пытается закрепиться на ранее захваченных рубежах, провести перегруппировку войск и пополнить запасы.

При этом российские кафиры не оставляют попыток продвинуться к югу от Изюма. Одной из целей может быть продолжение наступления в направлении Славянска.

В Южнобужском операционном районе противник пытается закрепиться на занимаемых позициях. После нанесенного ВСУ удара по аэродрому в Херсоне кафиры пытаются перебазировать уцелевшую технику.

В северо-западной части Черноморский флот русских оккупантов продолжает блокировать судоходство.

Напомним, главнокомандующий Залужный показал , как украинские артиллеристы "устроили highway to hell" россиянам.