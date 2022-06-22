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Главная война с Россией Оккупанты не дают завезти в Херсон лекарства, люди умирают из-за отсутствия критически необходимых медикаментов, - советник главы ОВА
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Оккупанты не дают завезти в Херсон лекарства, люди умирают из-за отсутствия критически необходимых медикаментов, - советник главы ОВА

22 июня, 2022 среда
14:09
война с Россией

Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань убежден, что оккупанты не дают возможности завезти лекарства для горожан и жителей области. В городе гуманитарная катастрофа, а оккупанты проводят принудительную паспортизацию

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

"В Херсоне ситуация дальше сложная, там гуманитарный кризис, особенно критическая ситуация с лекарством – он не решается вообще. Люди просто не могут получить те медикаменты, которые им критически важны для жизни, это как инсулин или процедура гемодиализа", – сказал Хлань.

Он добавил, что в Херсонской области люди умирают от недостатка критически необходимых лекарств.

"Оккупанты не дают нам возможность завозить медикаменты. Раньше еще была возможность поставлять все эти медикаменты и даже гемодиализ с медикаментами, то сегодня этой возможности абсолютно нет. Россияне перебили любую возможность поставлять на оккупированную Херсонщину лекарства. Это происходит уже второй месяц. Люди просто умирают потому, что не могут своевременно получить нужный укол или пилюлю", - подчеркнул он.

Также советник председатель Херсонской ОВ отметил, что россияне принудительно проводят паспортизацию украинцев, в частности кафиры заставляют предпринимателей подавать списки людей для получения российского паспорта под угрозой ограбления и присвоения предприятия.

"Единственное, что рашисты там делают - пропагандистскую картинку, будто происходит паспортизация украинцев. На самом же деле оккупанты угрожают херсонским предприятиям, что будут их грабить, если руководитель не предоставит определенное количество людей для очереди по российскому паспорту. Таким заставлением они делают пропагандистскую картинку", – рассказал Хлань.

  • Накануне советник главы Херсонской военной администрации, военнослужащий ВСУ Сергей Хлань сообщил, что ВСУ отвергли оккупантов с первой линии обороны в Херсонской области. Враг укрепляется на второй и третьей линии обороны
     

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