Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух .

"Оккупанты не дают возможности запустить 5 или 6 блок, как хочет "Энергоатом", чтобы энергия поступала в наши сети. С этой целью регулярно обстреливают энергетическую инфраструктуру. Позавчера перебили линию, снова включались генераторы на атомной станции, которые обеспечили 130 мВт, необходимые для охлаждение активной зоны реакторов, которые хоть и не работают по полной, однако дают энергию для охлаждения", – сказал Старух.

С начала марта станция оккупирована, рабочим приходится работать под контролем российских войск, однако нашим энергетикам удалось починить энергоснабжение, сети: "Вчера включили АЭС опять же от нашей электросистемы, немного стало безопаснее".

"Эта ситуация повторяется регулярно, и без передачи АЭС под контроль МАГАТЭ или даже "Энергоатома" мы постоянно сталкиваемся с этой историей", – рассказал глава ОВА.

Также Старух рассказал, что сегодня ночью и утром россияне обстреляли пригород Запорожья.

"Часть ракет ночью прилетела возле областной больницы, где находятся психически больные люди и врачи – 270 человек, 60 врачей. К счастью, никто не пострадал, прорабатывается вопрос эвакуации", – добавил Старух.