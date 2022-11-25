Оккупанты не дают возможности запустить 5 или 6 блок Запорожской АЭС, регулярно ведутся обстрелы, - Старух
Армия РФ продолжает обстреливать Запорожскую АЭС. Сейчас наши энергетики возобновили электроснабжение украинской системы
Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух .
"Оккупанты не дают возможности запустить 5 или 6 блок, как хочет "Энергоатом", чтобы энергия поступала в наши сети. С этой целью регулярно обстреливают энергетическую инфраструктуру. Позавчера перебили линию, снова включались генераторы на атомной станции, которые обеспечили 130 мВт, необходимые для охлаждение активной зоны реакторов, которые хоть и не работают по полной, однако дают энергию для охлаждения", – сказал Старух.
С начала марта станция оккупирована, рабочим приходится работать под контролем российских войск, однако нашим энергетикам удалось починить энергоснабжение, сети: "Вчера включили АЭС опять же от нашей электросистемы, немного стало безопаснее".
"Эта ситуация повторяется регулярно, и без передачи АЭС под контроль МАГАТЭ или даже "Энергоатома" мы постоянно сталкиваемся с этой историей", – рассказал глава ОВА.
Также Старух рассказал, что сегодня ночью и утром россияне обстреляли пригород Запорожья.
"Часть ракет ночью прилетела возле областной больницы, где находятся психически больные люди и врачи – 270 человек, 60 врачей. К счастью, никто не пострадал, прорабатывается вопрос эвакуации", – добавил Старух.
- Напомним, что по состоянию на 2 ноября ущерб от оккупации ЗАЭС войсками РФ составил более 28 млрд грн.
- 18 ноября Управляющий совет международного агентства ООН по атомной энергетике (МАГАТЭ) принял третью с 24 февраля резолюцию с призывами к России прекратить все боевые действия в районах украинских ядерных объектов.
- По состоянию на утро 20 ноября Энергоатом зафиксировал более 12 ударов войск РФ по территории Запорожской атомной электростанции, повреждена инфраструктура объекта.
- Днем позже эксперты МАГАТЭ обнаружили повреждение резервуаров для хранения конденсата, что привело к нерадиоактивной утечке.
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