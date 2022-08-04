Об этом сообщил глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай в телеграмме.

По словам главы Луганской ОВА, оккупанты не дадут осуществить безопасную эвакуацию из Луганщины, поэтому жители оккупированных территорий могут попытаться уехать самостоятельно.

"Есть три варианта выезда. Один – через Харьковскую область через дамбу пешком: это довольно опасно, потому что там дамба обстреливается. Второй вариант – через Запорожье, но там долго нужно стоять в очередях. И третий вариант – самый длинный, но, возможно, он какой-то более или менее спокойный – это через РФ, через страны балтийские или на Грузию, а дальше уже выезжать в Украину, но это долгий путь, где-то около 2,5–3 суток, и недешевый. например, от Северодонецка до Луганска около 9-10 тысяч гривен ($245–270), чтобы доехать. А дальше по разным странам, чтобы выехать и из оккупации, и из Российской Федерации, – около 300 евро", - пишет Гайдай.

Эвакуация из Славянска будет больше , когда начнутся первые холода.

Ирина Верещук заявила об обязательной эвакуации жителей Донецкой области из-за постоянных обстрелов и угрозы остаться зимой без тепла.

29 июля Кабмин поддержал инициативу Минреинтеграции и создал Координационный штаб, который будет заниматься эвакуацией из Донецкой области.

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