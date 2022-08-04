"Оккупанты не дадут коридоров": сейчас эвакуация из Луганщины невозможна, - ОГА
Пока российские оккупанты не дадут осуществить безопасную эвакуацию из Луганщины, но можно выехать самостоятельно через Харьковскую область, Запорожье или в страны Балтии через Россию
Об этом сообщил глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай в телеграмме.
По словам главы Луганской ОВА, оккупанты не дадут осуществить безопасную эвакуацию из Луганщины, поэтому жители оккупированных территорий могут попытаться уехать самостоятельно.
"Есть три варианта выезда. Один – через Харьковскую область через дамбу пешком: это довольно опасно, потому что там дамба обстреливается. Второй вариант – через Запорожье, но там долго нужно стоять в очередях. И третий вариант – самый длинный, но, возможно, он какой-то более или менее спокойный – это через РФ, через страны балтийские или на Грузию, а дальше уже выезжать в Украину, но это долгий путь, где-то около 2,5–3 суток, и недешевый. например, от Северодонецка до Луганска около 9-10 тысяч гривен ($245–270), чтобы доехать. А дальше по разным странам, чтобы выехать и из оккупации, и из Российской Федерации, – около 300 евро", - пишет Гайдай.
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