Оккупанты не будут предоставлять медицинские услуги на ТОТ тем, кто не имеет паспорта РФ

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Оккупационные власти РФ шантажируют местное население для принуждения украинцев получать паспорт РФ.

С 2024 года россияне планируют запретить обслуживание в больницах, кроме экстренной помощи, жителей временно оккупированных территорий, не имеющих медстрахования, как иностранцы.

Но получить такое страхование можно только после того, как житель ТОТ получит паспорт гражданина России.

"Получить полис в РФ можно только при наличии красной макулатуры. Такие истерические действия россиян подтверждают, что население на временно оккупированной территории сопротивляется и не желает получать российские паспорта", - сообщает Центр.