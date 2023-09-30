Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Оккупанты не будут предоставлять медицинские услуги на ТОТ тем, кто не имеет паспорта РФ

Оккупанты не будут предоставлять медицинские услуги на ТОТ тем, кто не имеет паспорта РФ

30 сентября, 2023 суббота
12:36
Война с Россией

На временно оккупированных территориях Украины россияне прекращают оказание медицинских услуг для жителей, не получивших российский паспорт

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Оккупационные власти РФ шантажируют местное население для принуждения украинцев получать паспорт РФ.

С 2024 года россияне планируют запретить обслуживание в больницах, кроме экстренной помощи, жителей временно оккупированных территорий, не имеющих медстрахования, как иностранцы.

Но получить такое страхование можно только после того, как житель ТОТ получит паспорт гражданина России.

"Получить полис в РФ можно только при наличии красной макулатуры. Такие истерические действия россиян подтверждают, что население на временно оккупированной территории сопротивляется и не желает получать российские паспорта", - сообщает Центр.

  • Экс-глава Луганской ОВА Сергей Гайдай отметил , что оккупационные власти создали перечень подростков, которых можно мобилизовать уже через полгода.
Общество
Здоровье
Украина
Россия
Медицина
російська армія
оккупированные территории
окупанти
Читайте также:
29 сентября, 2023 пятница
В Украину идет холодный атмосферный фронт: прогноз погоды на выходные от Натальи Диденко
Снаряди 155-мм
30 сентября, 2023 суббота
Уже семь стран заказали боеприпасы по новой схеме закупок ЕС, - Reuters
пенсия
29 сентября, 2023 пятница
Рост минимальной зарплаты и пенсии: чего ждать с 1 октября
Киев
+25°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.37
    Покупка 37.37
    Продажа 38.12
  • EUR
    Покупка 39.81
    Продажа 40.81
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
30 сентября
14:53
Эксклюзив
В Силах обороны заметили, что атаками дронов враг пытается подобрать новую тактику будущих поражений
14:40
Расходы на оборонное производство в проекте госбюджета увеличены в 7 раз, - Шмыгаль
14:33
Россияне собирались превратить Харьков в блокадный Ленинград, - командир 92-й бригады Федосенко
14:25
Россияне с дрона сбросили снаряд на Казацкое на правобережье Херсонщины: ранен мужчина
14:20
Эксклюзив
"Американцы - молодцы, они запутывают наших врагов": Бессмертный о решении США предоставить ATACMS Украине
14:16
Более 60 тысяч украинцев неправомерно получили по 6,5 тыс. грн от "е-Поддержки", треть из них уже вернули средства в бюджет, - Опендатабот
14:16
Обзор
Усик и Фьюри договорились про "бой века", скандальное решение УЕФА и сенсационный вылет "Динамо" из Кубка: обзор главных новостей спорта за неделю
14:05
За неделю спецназ СБУ уничтожил 41 бронемашину, 7 артсистем, ПВО, 6 РЭБ и 70 оккупантов
14:02
Спецоперация "Барыня": ГУР завербовало российского лейтенанта, который перевел 11 бойцов на сторону Украины
13:39
Эксклюзив
Настолько положительный эффект, что США опасаются эскалации: израильский военный эксперт об ATACMS
13:28
Роберт Фицо
В Словакии проходят парламентские выборы: либералы борются с антиукраинской партией "Смер"
13:26
Apple планирует создать собственный аналог ChatGPT
13:20
Беларусь планирует провести встречу иностранных дипломатов с похищенными украинскими детьми, - МИД
13:02
Компания Baykar инвестирует $100 млн в три украинских проекта
12:56
Ученые из Оксфорда назвали три самых эффективных способа бросить курить
12:55
На замену Маляр в Минобороны рассматривают двух кандидатов, - СМИ
12:32
В Харьковской области в результате вражеских обстрелов 28 тыс. потребителей остаются без света
12:25
Армия РФ нанесла 2 ракетных удара по окрестностям Запорожья: 5 раненых
12:20
"Азов" расстреливает гражданских на улицах": россияне исказили озвучку американского сериала
12:16
Обновлено
Зеленский объявил о создании Альянса оборонных индустрий и первого в мире флота морских дронов
11:43
Страны Африки заинтересованы в размещении производства украинского оружия на своих территориях, - Кулеба
11:36
Обзор
Выборы в Словакии угрожают поддержке Украины, а Путин договаривается с экс-начальником штаба Вагнера. Акценты мировых СМИ 30 сентября
11:20
В Крыму РФ передислоцирует боевые катера по суше, опасаясь атак украинских дронов на море
11:08
Эксклюзив
Оккупанты начали ставить на военный учет 16-летних подростков: Гайдай о мобилизации в Луганской области
11:01
Членами Альянса оборонных индустрий уже стали 38 компаний из 19 стран, - МИД
10:56
Оккупанты ударили по школе в Херсоне, - ОВА
10:50
"Мы не присягаем перед теми, кто хочет стать диктатором": генерал США Милли прокомментировал кандидатуру Трампа на пост президента США
10:23
Обновлено
Россияне ночью нанесли ракетный удар по Краматорску: ранен человек
10:20
В Румынии радар зафиксировал возможное нарушение воздушного пространства страны во время атаки РФ на Украину
09:59
Фронт, нужды ВСУ и гуманитарное разминирование: Зеленский встретился с министром обороны Словакии
09:37
Обновлено
Силы ПВО за ночь уничтожили на юге 30 вражеских беспилотников
09:35
Эксклюзив
ВСУ не остановить: в DeepState прокомментировали ситуацию на линии фронта
09:21
ВМС и ГУР провели успешную спецоперацию по эвакуации двух украинских десантников
09:20
Британская разведка подтвердила планы Путина по созданию новых "добровольческих подразделений"
09:00
Интервью
Военнопленный экс-мер российского Чайковского: "Я ехал не убивать украинцев, а вести борьбу с представителями коалиции"
08:47
OPINION
Виталий Портников
"Новый Пригожин" для Путина. Колонка Виталия Портникова
08:32
Блинкен призвал Индию сотрудничать в расследовании убийства лидера сикхов в Канаде
08:29
В США планируют снять фильм о затонувшем батискафе "Титан"
08:20
Маккарти призвал Сенат США отказаться от помощи Украине во избежание "шатдауна"
08:07
В Черном море на боевом дежурстве находятся 13 кораблей РФ, среди них есть ракетоносители
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV