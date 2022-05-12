Записи разговоров СБУ опубликовала в telegram.



"Наш опорник здесь на базе "чистилищем" называют. Он находится под постоянным обстрелом. К нам люди боятся ездить", – рассказывает матери контрактник армии РФ.

Он называет войну спецоперацией, и женщина не соглашается с сыном.

"Ага, у вас спецоперация, а детей и взрослых сколько погибло! Все разбомбили вы там", - сказала она.

В разговоре с отцом оккупант объясняет: "У нас просто воевать нечем… Ничего у нас, ни техники, вообще ничего тяжелого нет. Все разбомбили".

И называет Чернобаевку "кладбищем для военной техники".

"Приехали в Херсон, на базу, здесь вообще ж*па: кладбище вертолетов... все, накрыло, градами", - говорит захватчик.

СБУ перехватила телефонный разговор мобилизованного из "ДНР" военного с дочерью. Оккупант рассказывает о "упаднических настроениях" в строю и сравнивает службу с "зоной".

Российский военный в телефонном разговоре рассказал, что оккупанты на Херсонщине злоупотребляют алкоголем, а затем стреляют и режут друг друга.

Россиянка из Краснодарского края жалуется своему мужу-военному на приехавших с временно оккупированных территорий переселенцев.

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