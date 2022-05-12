Оккупанты называют Чернобаевку "чистилищем" и "кладбищем", - СБУ
Чернобаевка Херсонской области обрастает новыми легендами среди российских захватчиков. Об этом свидетельствуют перехваченные СБУ телефонные разговоры оккупантов
Записи разговоров СБУ опубликовала в telegram.
"Наш опорник здесь на базе "чистилищем" называют. Он находится под постоянным обстрелом. К нам люди боятся ездить", – рассказывает матери контрактник армии РФ.
Он называет войну спецоперацией, и женщина не соглашается с сыном.
"Ага, у вас спецоперация, а детей и взрослых сколько погибло! Все разбомбили вы там", - сказала она.
В разговоре с отцом оккупант объясняет: "У нас просто воевать нечем… Ничего у нас, ни техники, вообще ничего тяжелого нет. Все разбомбили".
И называет Чернобаевку "кладбищем для военной техники".
"Приехали в Херсон, на базу, здесь вообще ж*па: кладбище вертолетов... все, накрыло, градами", - говорит захватчик.
- СБУ перехватила телефонный разговор мобилизованного из "ДНР" военного с дочерью. Оккупант рассказывает о "упаднических настроениях" в строю и сравнивает службу с "зоной".
- Российский военный в телефонном разговоре рассказал, что оккупанты на Херсонщине злоупотребляют алкоголем, а затем стреляют и режут друг друга.
- Россиянка из Краснодарского края жалуется своему мужу-военному на приехавших с временно оккупированных территорий переселенцев.
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