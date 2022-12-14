Оккупанты назначили "руководителем администрации" Энергодара работника Росатома
Российские оккупанты назначили новым "руководителем администрации" временно захваченного Энергодара Запорожской области работника Росатома
Об этом сообщил легитимный городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.
По его словам, оккупационной администрацией будет руководить Эдуард Сеновоз.
"...Сам факт такого "назначения" в оккупированном городе, где ежедневно совершаются преступления, означает его присоединение к списку военных преступников. И отвечать за это придется неизбежно. А кроме того, стоит вспомнить "правление" его предшественников за прошедшие 9 месяцев, чтобы понять: карьера будет, может, и яркой, но краткосрочной и бесславной", - заметил Орлов.
- В конце ноября в Росатоме заявили о назначении "директора" оккупированной ЗАЭС.
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