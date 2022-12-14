Оккупанты назначили "руководителем администрации" Энергодара работника Росатома

Об этом сообщил легитимный городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.

По его словам, оккупационной администрацией будет руководить Эдуард Сеновоз.

"...Сам факт такого "назначения" в оккупированном городе, где ежедневно совершаются преступления, означает его присоединение к списку военных преступников. И отвечать за это придется неизбежно. А кроме того, стоит вспомнить "правление" его предшественников за прошедшие 9 месяцев, чтобы понять: карьера будет, может, и яркой, но краткосрочной и бесславной", - заметил Орлов.

В конце ноября в Росатоме заявили о назначении "директора" оккупированной ЗАЭС.

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