Оккупанты назначили "мэром" Энергодара коллаборанта из ОПЗЖ
Захватчики также сформировали в городе так называемый "народный совет"
Об этом сообщил легитимный городской глава Энергодара Дмитрий Орлов, – информирует Еспресо.TV.
"Официально сообщаем, что созданный сегодня так называемый "народный совет" во главе с Андреем Шевчиком не имеет никакого отношения к юрисдикции Украины", - говорится в сообщении Дмитрия Орлова.
Андрей Шевчик избирался в городской совет города атомщиков от ОПЗЖ. Работает ведущим инженером ОП "Запорожская АЭС" ГП "НАЭК "Энергоатом".
- Напомним, из Энергодара 28 марта планируется эвакуация населения легковыми автомобилями.
- На воскресенье, 27 марта, согласованы два гуманитарных коридора для эвакуации мирных жителей из Мариуполя и Рубежного
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