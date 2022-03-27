Об этом сообщил легитимный городской глава Энергодара Дмитрий Орлов, – информирует Еспресо.TV.



"Официально сообщаем, что созданный сегодня так называемый "народный совет" во главе с Андреем Шевчиком не имеет никакого отношения к юрисдикции Украины", - говорится в сообщении Дмитрия Орлова.



Андрей Шевчик избирался в городской совет города атомщиков от ОПЗЖ. Работает ведущим инженером ОП "Запорожская АЭС" ГП "НАЭК "Энергоатом".

Напомним, из Энергодара 28 марта планируется эвакуация населения легковыми автомобилями.

На воскресенье, 27 марта, согласованы два гуманитарных коридора для эвакуации мирных жителей из Мариуполя и Рубежного