Об этом сообщает BBC.

В оккупированной Херсонской области был назначен глава Кабинета Министров. Им стал бывший первый вице-премьер правительства Калинградской области 51-летний Сергей Елисеев. Известно о нем немного – в Калининграде Елисеев работал с 2016 года. До этого с 1993 по 2005 он служил в ФСБ.

Заместителем главы правительства Херсонской области по внутренней политике" назначен кандидат исторических наук Владимир Беспалов, ранее он занимал должность первого заместителя министра по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области.

Министерством образования и науки в самопровозглашенном "правительстве" будет руководить Михаил Родиков, который занесен в базу "Миротворец", созданный в 2014 году для учета "преступлений против национальной безопасности Украины".

Родиков приедет из Московской области, где работал заместителем главы Администрации городского округа Кашира. После аннексии Крыма с 2015 по 2018 год Родиков занимался образовательной системой Севастополя, "адаптировал ее под российские реалии и справился с этим блестяще", - писал в своем телеграмм-канале "глава" ВГА Херсонской области Владимир Сальдо.

"Это не временная, не военная, не какая-то промежуточная администрация, а полноценный орган власти. То, что в состав этого правительства входят не только херсонцы, но и российские управленцы, предельно ясно говорит о направлении будущего Херсонской области. Это направление – в Россию" , – подчеркнул Сальдо в своем сообщении.

Об "успехах" коллаборантов во временно оккупированном Херсоне свидетельствует то, что в магазинах ввели "натуральный обмен" и "продуктовые кредиты".

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