Оккупанты назначили "главой правительства" Херсонщины бывшего ФСБшника из Калининградской области
Захватчики, даже без инспирированных референдумов или решений российских властей, формируют местную "власть" сразу из представителей спецслужб РФ
Об этом сообщает BBC.
В оккупированной Херсонской области был назначен глава Кабинета Министров. Им стал бывший первый вице-премьер правительства Калинградской области 51-летний Сергей Елисеев. Известно о нем немного – в Калининграде Елисеев работал с 2016 года. До этого с 1993 по 2005 он служил в ФСБ.
Заместителем главы правительства Херсонской области по внутренней политике" назначен кандидат исторических наук Владимир Беспалов, ранее он занимал должность первого заместителя министра по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области.
Министерством образования и науки в самопровозглашенном "правительстве" будет руководить Михаил Родиков, который занесен в базу "Миротворец", созданный в 2014 году для учета "преступлений против национальной безопасности Украины".
Родиков приедет из Московской области, где работал заместителем главы Администрации городского округа Кашира. После аннексии Крыма с 2015 по 2018 год Родиков занимался образовательной системой Севастополя, "адаптировал ее под российские реалии и справился с этим блестяще", - писал в своем телеграмм-канале "глава" ВГА Херсонской области Владимир Сальдо.
"Это не временная, не военная, не какая-то промежуточная администрация, а полноценный орган власти. То, что в состав этого правительства входят не только херсонцы, но и российские управленцы, предельно ясно говорит о направлении будущего Херсонской области. Это направление – в Россию" , – подчеркнул Сальдо в своем сообщении.
- Об "успехах" коллаборантов во временно оккупированном Херсоне свидетельствует то, что в магазинах ввели "натуральный обмен" и "продуктовые кредиты".
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