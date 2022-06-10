Оккупанты назначили белоруса "возглавить" Боровскую громаду на Харьковщине, - поссовет

Об этом сообщил Боровский поселковый совет в Facebook.

"Боровская поселковая территориальная громада остается временно оккупированной российскими войсками. Громадой "руководят" гражданский глава белорусского происхождения Андрей Семашко и военный комендант из Новосибирска Сергей Раздорожный. Прислуживают им местные коллаборанты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Семашко, по оперативным данным, являлся заместителем председателя, управляющим делами исполкома Барановичей Брестской области Беларуси. До этого возглавлял отдел ЖКХ в исполкоме города Барановичи. 1 июня его представили активу Боровской громады как "главу громады" от оккупационных властей.

"Информация о его личности и обстоятельствах назначения уточняется", - отметили в поселковом совете.

Громада полностью оккупирована с 14 апреля.