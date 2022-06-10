Оккупанты назначили белоруса "возглавить" Боровскую громаду на Харьковщине, - поссовет
Оккупированной Боровской громадой на Харьковщине россияне поставили "руководить" бывшего чиновника из Барановичей (Беларусь) и военного из Новосибирска (РФ)
Об этом сообщил Боровский поселковый совет в Facebook.
"Боровская поселковая территориальная громада остается временно оккупированной российскими войсками. Громадой "руководят" гражданский глава белорусского происхождения Андрей Семашко и военный комендант из Новосибирска Сергей Раздорожный. Прислуживают им местные коллаборанты", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Семашко, по оперативным данным, являлся заместителем председателя, управляющим делами исполкома Барановичей Брестской области Беларуси. До этого возглавлял отдел ЖКХ в исполкоме города Барановичи. 1 июня его представили активу Боровской громады как "главу громады" от оккупационных властей.
"Информация о его личности и обстоятельствах назначения уточняется", - отметили в поселковом совете.
Громада полностью оккупирована с 14 апреля.
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