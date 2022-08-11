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Война с Россией: хроника
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Оккупанты наступают в направлениях Марьинки и Песков

11 августа, 2022 четверг
07:50
война с Россией

По состоянию на утро 11 августа ведутся бои в районах Ивано-Дарьевки, Вершины и Дачи. Враг наступает в направлениях Марьинки и Песков

Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбук.

Украинские военные говорят, что противник сосредотачивает усилия на установлении полного контроля над территориями Луганской и Донецкой областей, содержании временно захваченных районов Херсонской и части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей, создании благоприятных условий для возобновления наступления на отдельных направлениях, а также блокировании морских коммуникаций Черное море.

На Славянском направлении враг совершал обстрелы из артиллерии и танков вблизи Карнауховки, Вернополья, Богородичного, Мазановки и других.

На Краматорском направлении задействовал для огневого поражения реактивную артиллерию и танки возле Северска, Верхнекаменского, Серебрянки и Григорьевки. Вел наступательные вблизи Григоровки и Верхнекаменского, успеха не имел, отошел. Боевые действия продолжаются в районе Ивано-Дарьевки.

На Бахмутском направлении враг совершал обстрелы украинских войск из танков и артиллерии недалеко от Бахмута, Константиновки, Переездного, Веселого, Бахмутского, Веселой Долины, Яковлевки, Вершины и Зайцева. Нанес авиационных ударов возле Выемки, Спорного, Соледара, Бахмута и Зайцева.

Оккупанты провели разведку боем вблизи Яковлевки. Воины Украины отогнали захватчиков назад. Враг безуспешно вел наступательные и штурмовые действия недалеко от Бахмутского и Зайцева. С потерями отступил. В районах населенных пунктов Вершина и Дача боевые действия продолжаются.

На Авдеевском направлении противник совершал артиллерийские обстрелы возле Марьинки, Водяного, Нетайлового, Авдеевки, Песков, Опросного и Красногоровки. Нанес авиаудару вблизи Авдеевки. Ведет наступательные действия в направлениях Марьинки и Песков, боевые действия продолжаются.

На Новопавловском и Запорожском направлениях зафиксированы обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии, танков в районах населенных пунктов Новомихайловка, Малая Токмачка, Малиновка, Лукьяновское, Угледар, Новоданиловка, Времевка, Белогорье, Бурлацкое и Кушугум. Оккупанты задействовали авиацию вблизи Новомихайловки, Пречистовки и Золотой Нивы. Пытались наступать у Павловки. Украинские воины подавили эти попытки.

На Южнобужском направлении основные усилия противник сосредотачивает на удержании занимаемых позиций и недопущении продвижения украинских войск. Поддерживает высокую интенсивность разведки беспилотниками.

Враг осуществлял обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Николаев, Украинка, Прибужское, Лиманы, Степная Долина, Благодатное, Веселый Кут, Кобзарцы, Белая Криница, Твердомедово и Осокоровка. Нанес авиаударов неподалеку от Андреевки, Новогригоровки, Белой Криницы, Мирного, Большого Артакового и Лозового.

В Северском направлении противник из ствольной артиллерии обстрелял гражданскую и военную инфраструктуру в районах населенных пунктов Логи Черниговской области и Ворожба, Мезеновка, Грабовское и Славгород Сумской области.

На Харьковском направлении враг производил огненное поражение неподалеку от Удов, Петровки, Протопоповки, Коробочкиного и Шевеловки.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация изменений не претерпела. Подразделения вооруженных сил Республики Беларусь выполняют задачи по усилению охраны участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях.

Враг продолжает наносить авиационных и ракетных ударов по военным и гражданским объектам на территории Украины. Угроза – сохраняется.

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