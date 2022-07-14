Оккупанты наступают в направлении Верхнекаменского, имеют частичный успех вблизи Каменки, - Генштаб ВСУ

Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбук.

Славянское направление

Враг производит огненное поражение вблизи Барвенкового, Дибривного, Курульки, Подоловки, Чепиля, Краснополья и Богородичного. Враг пытался вести штурмовые действия в направлении Курульки, успеха не имел, отошел.

Краматорское направление

Противник обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии районы Григоровки, Северска, Краматорска, Верхнекаменского, Закотного, Серебрянки и Спорного. Нанес авиационные удары вблизи Верхнекаменского и Маяков. Ведет наступление в направлении Верхнекаменского, боевые действия продолжаются.

Бахмутское направление

Противник совершил обстрелы по вооружению танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Новолуганское, Нью-Йорк, Покровское, Веселая Долина, Соледарь, Берестово, Веселое, Выемка, Семигорье, Вершина и близ Углегорской ТЭС. Нанес авиаудары неподалеку от Нью-Йорка, Ивано-Дарьевки и Семигорья. Украинские воины отразили штурмовые действия в направлении Кодемы и Вершины.

Кураховское, Новопавловское и Запорожское направления

Активных действий враг не вел. Обстрелы зафиксированы вблизи Новомихайловки, Шахтерского, Великой Новоселки, Павловки, Новоукраинки, Времевки, Железнодорожного, Ольговского, Темировки, Гуляйпольского, Малиновки, Гуляйполя, Каменского, Малых Щербаков, Новоандреевки и Каменки. Враг нанес авиационных ударов недалеко от Авдеевки и Каменки. Осуществлял наступление в направлении населенного пункта Каменка, имеет частичный успех.

Южнобужское направление

Противник сосредотачивает усилия на недопущении наступления подразделений Сил обороны Украины. Совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии и танков по линии столкновения.

Генштаб отмечает, что в готовности к нанесению ракетных ударов удерживает четыре носителя крылатых ракет морского базирования "Калибр".

Волынское, Полесское и Северское направления

Изменений в составе, положении подразделений и характере деятельности противника не отмечается. На последнем враг обстрелял из минометов и реактивных систем залпового огня районы Дорошевки и Грабовского Сумской области.

Харьковское направление

Противник совершил обстрелы из артиллерии разных калибров в районах населенных пунктов Дергачи, Черкасская Лозовая, Дементиевка, Русские Тишки, Черкасские Тишки и Слатино.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb