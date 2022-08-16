Оккупанты наступают по направлениям Лисичанский нефтеперерабатывающий завод - Ивано-Дарьевка и Старомихайловка - Невельское, - Генштаб ВСУ
По состоянию на утро 16 августа войска РФ ведут наступление по направлениям: Лисичанский нефтеперерабатывающий завод – Ивано-Дарьевка, Старомихайловка – Невельское и Сладкое – Новомихайловка. На направлениях Покровское - Бахмутское и Горловка - Зализное ведутся бои
Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбук.
На Славянском направлении враг производил огненное поражение возле Грушувахи и Вернополья. Подразделения противника принимают меры по улучшению логистического обеспечения в указанном направлении.
На Краматорском направлении враг продолжал обстрелы из артиллерии разных типов вблизи Краматорска, Спорного и Ивано-Дарьевки.
Ведет наступление по направлению Лисичанский нефтеперерабатывающий завод – Ивано-Дарьевка, боевые действия продолжаются.
На Бахмутском направлении противник обстреливал из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Соледар, Шумы, Белогоровка, Константиновка, Яковлевка и Зайцево.
Также подразделения противника вели наступательные и штурмовые действия по направлениям Владимировка - Бахмутское и Стряповка - Соледар. Здесь украинские воины остановили и отбросили оккупантов назад. На направлениях Покровское – Бахмутское и Горловка – Зализное боевые действия продолжаются.
На Авдеевском направлении враг обстреливал из ствольной артиллерии районы Красногоровки, Спартака и Невельского. Ведет наступление в направлении Старомихайловка – Невельское, боевые действия продолжаются.
В Новопавловском и Запорожском направлениях зафиксированы обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Новоселка, Угледар, Большая Новоселка, Новомихайловка, Новополь, Павловка, Новоандреевка, Привольное и Времовка.
Оккупанты ведут наступательные и штурмовые действия в направлении Солодке - Новомихайловка, имеют частичный успех, боевые действия продолжаются.
На Южнобужском направлении противник, кроме обстрелов из танков и артиллерии вдоль линии боевого столкновения, задействовал армейскую и штурмовую близ Белой Криницы, Андреевки и Лозового.
Попытка улучшить тактическое положение штурмовыми действиями в направлении Зеленый Гай – Новогригоровка завершилась для врага значительными потерями и отступлением.
Как отмечает Генштаб, в готовности к применению высокоточного оружия находятся два носителя крылатых ракет морского базирования "Калибр".
На Харьковском направлении противник задействовал ствольную и реактивную артиллерию для огневого воздействия недалеко от Константиновки, Ртищевки, Сосновки, Питомника и Русских Тишков.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Отмечается проведение тренировки по связи генерального штаба вооруженных сил Республики Беларусь. Сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории этой страны.
На Северском направлении противник продолжает удерживать подразделения вооруженных сил Российской Федерации в приграничных районах Брянской и Курской областей в целях сковывания действий подразделений Сил обороны. Враг обстрелял из артиллерии районы Каменской Слободы Черниговской области и Ходыно Сумской области.
"Наша истребительная авиация патрулирует воздушное пространство Украины, а ударная – небезуспешно оказывает огневую поддержку войскам в определенных операционных районах. Ракетно-артиллерийские подразделения продолжают систематически уничтожать скопления живой силы и склады боеприпасов врага", – добавляют украинские военные.
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