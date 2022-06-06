Оккупанты наступают на Славянск и Святогорск, штурмуют Северодонецк, - Генштаб ВСУ

Об этом идет речь в оперативной информации от Генерального штаба ВСУ.

"На Донецком направлении подразделения агрессора производят огневое поражение позиций наших войск вдоль всей линии столкновения. Враг нанес ракетно-авиационных ударов по Славянску, Лисичанску и Ореховому", - говорится в сообщении.

Оккупанты продолжают штурмовать Северодонецк. В этом направлении враг обстреливал наши войска из минометов и артиллерийских систем, пострадала гражданская инфраструктура.

Обстрелы украинских позиций захватчики вели также на Бахмутском, Южнобужском и Слобожанском направлениях. Рашисты применяли авиацию для авиаударов у Бахмута и Берестового. Враг также строит инженерно-фортификационные сооружения для обороны захваченных территорий на Харьковщине и в южных областях Украины.

Противник вел обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Золотое, Ореховое, Горное, Врубовка, Клиново, Белогоровка, Покровское и Роты.

На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений в обстановке не отмечается. На территории Республики Беларусь вдоль границы Украины сохраняется присутствие отдельных подразделений вооруженных сил Российской Федерации, имеющих на вооружении оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", зенитно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", зенитные ракетные системы С-400 и самолеты оперативно-тактической авиации

На Северском направлении враг продолжает обеспечивать усиленную охрану участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. В целях демонстрации присутствия в приграничных районах действуют отдельные подразделения противника, которые производят обстрелы гражданской инфраструктуры населенных пунктов Черниговской и Сумской областей Украины.

На Слобожанском направлении противник продолжает обстрелы из ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и танков. В целях поддержки наступательных действий враг усиленно восстанавливает транспортную инфраструктуру и приводит понтонно-железнодорожные переправы через реки на временно захваченных территориях.

Кроме того, враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населённых пунктов Базиловка, Кутузовка и Петровское.

В Славянском направлении основные усилия противник сосредоточивает на продолжении наступательных действий в направлении населенного пункта Славянск.

Из артиллерии разного калибра враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Большая Камышеваха, Вернополье, Дубровно, Новая Дмитровка и Курулько.

На Лиманском направлении при поддержке артиллерии противник ведет наступательные действия в районе Святогорска. Также враг ведет штурмовые действия в направлении населенных пунктов Щурово и Старый Караван. И там, и там продолжаются боевые действия.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных боевых действий не вел. Обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах Новобахмутовки, Каменки, Авдеевки, Никольского, Золотой Нивы и Полтавки.

На Южнобужском направлении, с целью сковывания наших войск, оккупанты производили обстрелы из артиллерии разного калибра в районах населенных пунктов Таврическое, Новая Заря, Степная Долина, Новониколаевка и Кобзарцы. Враг продолжает инженерное оборудование позиций в районах Шевченковки, Ольгиного и других населённых пунктов.

"За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбиты семь атак врага, уничтожены четыре танка, три артиллерийских системы, восемь боевых бронированных машин и три единицы автомобильной техники. Подразделения противовоздушной обороны сбили боевой вертолет Ка-52 и беспилотный летательный аппарат", - сообщают в Генштабе.