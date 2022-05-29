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Главная война с Россией Оккупанты наступают на Донецком направлении, пытаются закрепиться в районе Лимана и отступают от Северодонецка, - Генштаб ВСУ

Оккупанты наступают на Донецком направлении, пытаются закрепиться в районе Лимана и отступают от Северодонецка, - Генштаб ВСУ

29 мая, 2022 воскресенье
07:45
война с Россией На фото військова техніка та військовослужбовці

28 мая только на Донецком и Луганском направлениях украинские защитники отбили семь атак противника, уничтожили танк и шесть вражеских автомобилей. Подразделения противовоздушной обороны ликвидировали БПЛА типа "Орлан-10". Также враг терпит потери и на других направлениях

Об этом сообщает в фейсбуке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины .

На Волынском и Полесском направлениях осуществляется оперативная и боевая подготовка вооруженных сил Беларуси. С этой территории сохраняется угроза ракетно-авиационных ударов.

На Северском направлении враг прикрывает украинско-российскую границу в Брянской и Курской областях. Кроме того, обстрелял из минометов позиции Сил обороны Сумской области.

На Слобожанском направлении противник обстреливает Госграницу Украины, чем не позволяет продвинуться нашим защитникам. Армия РФ восполняет утраты посреди вооружения и военной техники.

На Харьковском направлении российские кафиры сосредоточили основные усилия на содержании занимаемых рубежей и заминировании территорий в возможных направлениях прохождения украинских войск. Также враг обстреливал гражданскую инфраструктуру вблизи населенных пунктов Черкасские Тишки, Русские Тишки, Петровка и Терновая.

На Славянском направлении захватчики сейчас усиливают разведку, удерживают позиции и проводят подготовку для возобновления наступления, восполняют потери и запасы.

Артиллерийские обстрелы по гражданской инфраструктуре россияне совершали в районах населенных пунктов Гусаровка, Большая Камышеваха, Богородичное, Святогорск и других. С помощью авиации продолжил наносить удары в районе Довгенького.

В Донецком направлении противник наступает, применяет силы и средства ракетных войск, артиллерии и радиоэлектронной борьбы.

На Лиманском направлении усиливает группировку. Применил штурмовую авиацию вблизи Дибровы. Пытается закрепиться в районе населенного пункта Лиман.

На Северодонецком направлении при поддержке артиллерии идут бои в районе города Северодонецка. Вблизи Боброва враг понес потери и отошел на старые позиции. Нанес авиаудары в районе Устиновки.

На Бахмутском направлении русские захватчики пытаются улучшить тактическое положение. Минометами и артиллерией враг штурмует населенные пункты – Владимировка, Васильевка, Камышеваха и Мироновка. Потерпел и отошел. Силами авиации нанес удары вблизи Яковлевки.

На Авдеевском направлении , при поддержке артиллерии, противник пытался наступать в районах населенных пунктов Каменка и Веселое, успеха не имел.

На Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных наступательных действий не проводил, производил обстрелы гражданской инфраструктуры по линии столкновения.

На Южнобужском направлении враг, в результате наступательных действий украинских подразделений понес потери и занял оборону на невыгодных рубежах вблизи Костромки. Перебрасывает резервы.

В районах населенных пунктов Лиманы, Степная Долина, Луч, Партизаны, Красный Яр, Трудолюбовка и другие российские кафиры поражаются гражданской инфраструктурой.

Противник усиливает группировку устаревшими образцами вооружения и военной техники, в частности танками Т-62 и БМП-1.

На Бессарабском направлении ситуация изменений не претерпела.

В Приднестровском регионе республики Молдова продолжаются ограничительные меры, усилена проверка инфраструктуры, транспорта и граждан, контроль использования автомобилей оборудованных спецсредствами.

Противник продолжает нести потери.

"В частности и санитарных, что обуславливает необходимость создавать дополнительные возможности предоставления медицинской помощи. Так, на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым оккупационная администрация распорядилась прекратить прием гражданского населения, чтобы освободить койко-места для раненых. Интенсивно проводится сбор донорской крови", - говорится в сообщении.

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