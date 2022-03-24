Оккупанты насильственно вывозят десятки тысяч жителей Мариуполя в Россию, - горсовет

Об этом сообщает городской совет Мариуполя, передает " Espreso.TV".

Под незаконную депортацию попало около 15 тысяч мариупольцев. Это где-то половина всех жителей, которые до сих пор находятся в Левобережном районе.

"Известно, что оккупанты в ультимативной форме заставляют и так измученных войной людей садиться в автобусы. Также есть сведения, что российские кафиры отбирают у людей паспорт и другие украинские документы, удостоверяющие личность", - пишут в горсовете.

Вывезенных людей сначала доставляют в так называемые фильтрационные лагеря, а затем перераспределяют по разным отдаленным городам России. Известно, что около 6 тысяч мариупольцев уже насильственно вывезены на территорию РФ.

"То, что делают российские кафиры не поддается никакому объяснению. Сначала они блокируют мирный город, целенаправленно начинают убивать людей, а затем насильно вывозят на свою территорию. Украина такое переживала только во времена Второй мировой войны. К сожалению, история повторяется. Только теперь вместо" нацистов – рашисты. Сейчас мы формируем базу депортированных мариупольцев и будем работать над их возвращением в Украину", - сказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

В течение последних 20 дней кафиры блокируют эвакуационную колонну и не позволяют безопасно спасти мариупольцев.

"Сейчас автобусы, выехавшие из Запорожья в Бердянск, чтобы эвакуировать мариупольцев, заблокированы. Очевидно, что это делается только для того, чтобы не дать людям возможности вернуться на подконтрольную Украине территорию. Несмотря на то, что именно этого хотят жители украинского города", – пишут в горсовете.

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