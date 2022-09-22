Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке .

"Нарушение норм Международного гуманитарного права и обычаев ведения войны остается нормой поведения российских военнослужащих на временно занятых территориях", - отмечают украинские военные.

Так, в Сватовском районе, с целью сокрытия инженерного оборудования территорий, оккупанты насильно выселили жителей населенных пунктов Гончаровка и Кузьменовка из квартир и вывезли в глубь временно оккупированной территории Луганской области.

В свою очередь, в Николаевской области оккупанты захватили у территориальных общин машины-молоковозы и задействовали их для скрытого подвоза горючего в зону боевых действий.

За 21 сентября украинские военные отразили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцево, Одрадовка и Новомихайловка. В результате ударов россиян пострадала инфраструктура более 40 населенных пунктов.

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