Оккупанты насильно вывезли жителей двух сел и подвозят горючее в район боевых действий на украденных молоковозах, - Генштаб ВСУ
В Николаевской области оккупанты украли молоковозы у общины и подвозят в них горючее в зону боевых действий. А в Луганской области оккупанты насильно выселили жителей двух сел и вывезли их вглубь оккупированной территории
Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке .
"Нарушение норм Международного гуманитарного права и обычаев ведения войны остается нормой поведения российских военнослужащих на временно занятых территориях", - отмечают украинские военные.
Так, в Сватовском районе, с целью сокрытия инженерного оборудования территорий, оккупанты насильно выселили жителей населенных пунктов Гончаровка и Кузьменовка из квартир и вывезли в глубь временно оккупированной территории Луганской области.
В свою очередь, в Николаевской области оккупанты захватили у территориальных общин машины-молоковозы и задействовали их для скрытого подвоза горючего в зону боевых действий.
- За 21 сентября украинские военные отразили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцево, Одрадовка и Новомихайловка. В результате ударов россиян пострадала инфраструктура более 40 населенных пунктов.
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