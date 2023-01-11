Оккупанты нашли способ бороться с гривной - заставляют удалять приложения украинских банков
В Центре нацпротива рассказали новую информацию о ситуации на оккупированных территориях, где россияне усиливают фильтрационные мероприятия и тщетно борются с гривной
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
"Россияне пытаются отыскать украинское подполье. Они усилили полицейско-административный режим на ТОТ: проводят рейды и проверку телефонов на блокпостах. Мероприятия кажутся неэффективными, поэтому оккупационные администрации решили извлечь хоть какую-то пользу из таких проверок. Теперь, во время проверок телефонов окунулись. приложения украинских банков, в том числе Сбербанк, Приватбанк и Монобанк", - рассказали в ЦНС.
В Центре отмечают, что такие рейды связаны с "переходом" оккупированных территорий на рублевую зону.
оккупанты стремятся максимально ограничить пользование гривней среди местных жителей.
- 10 января в Центре нацсопротивления также рассказали, как на оккупированных территориях россияне угрожают конфисковать не перешедшие на рубли имущество предпринимателей .
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