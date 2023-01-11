Оккупанты нашли способ бороться с гривной - заставляют удалять приложения украинских банков

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Россияне пытаются отыскать украинское подполье. Они усилили полицейско-административный режим на ТОТ: проводят рейды и проверку телефонов на блокпостах. Мероприятия кажутся неэффективными, поэтому оккупационные администрации решили извлечь хоть какую-то пользу из таких проверок. Теперь, во время проверок телефонов окунулись. приложения украинских банков, в том числе Сбербанк, Приватбанк и Монобанк", - рассказали в ЦНС.

В Центре отмечают, что такие рейды связаны с "переходом" оккупированных территорий на рублевую зону.

оккупанты стремятся максимально ограничить пользование гривней среди местных жителей.

10 января в Центре нацсопротивления также рассказали, как на оккупированных территориях россияне угрожают конфисковать не перешедшие на рубли имущество предпринимателей .

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