Оккупанты нашли одежду военных ВСУ, в Луганской области возможны провокации

Об этом в эфире телемарафона UA вместе сообщил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай .



"У нас есть подтвержденная информация, что россияне нашли несколько контейнеров с формой наших военных. Мы не можем сказать заранее, на какие провокации они готовы пойти. Чего мы только на Луганщине не видели за время оккупации", – рассказал он.



Гайдай призвал людей быть бдительными.

Кроме этого, украинцев предупредили о возможных провокациях кафиров во время поминальных дней, поэтому людей просят избегать скоплений на кладбищах.

Добавим, российские кафиры 29 апреля произвели обстрел эвакуационных автобусов и волонтеров в Попасной, Луганской области.