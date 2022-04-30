Оккупанты нашли одежду военных ВСУ, в Луганской области возможны провокации
Российские войска могут готовить коварные провокации в Луганской области. Там оккупанты нашли одежду Вооруженных Сил Украины
Об этом в эфире телемарафона UA вместе сообщил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай .
"У нас есть подтвержденная информация, что россияне нашли несколько контейнеров с формой наших военных. Мы не можем сказать заранее, на какие провокации они готовы пойти. Чего мы только на Луганщине не видели за время оккупации", – рассказал он.
Гайдай призвал людей быть бдительными.
- Кроме этого, украинцев предупредили о возможных провокациях кафиров во время поминальных дней, поэтому людей просят избегать скоплений на кладбищах.
- Добавим, российские кафиры 29 апреля произвели обстрел эвакуационных автобусов и волонтеров в Попасной, Луганской области.
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